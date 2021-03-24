Здоров'я російського опозиціонера Олексія Навального у в'язниці значно погіршилось. Він має сильні болі в різних частинах тіла.

В колонії Навального лікували двома таблетками ібупрофену. Про це повідомили на одному з російських медіа.

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Стан здоров'я Навального погіршився

За словами його юристки Ольги Михайлової, в опозиціонера сильні болі у спині і "віднімається" нога.

23 березня у нього почала "відніматися" нога. До цього у нього довго боліла спина,

– зазначила юристка.

Михайлова зауважила, що в п'ятницю, 19 березня, його оглянув місцевий невролог і призначив йому таблетки. Але від ліків Навальному краще не стало.

Адвокатів не пускають до опозиціонера

Наразі, як наголосила юристка, адвокати перебувають біля колонії. Водночас їх не пускають всередину через "режимні заходи".

Леонід Волков вважає, що Навальний насправді може перебувати в тюремній лікарні. Адміністрація колонії нібито хоче приховати цей факт.

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