Кроме унижений подсудимый также выкрикивал матери угрозы. Поэтому она в очередной раз была вынуждена обратиться в полицию.

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Привело к психологическим страданиям

Мужчину судили по статье о домашнем насилии. Наказание, которое ему выбрали, является самым тяжелым из возможных – 2 года заключения. Женщина рассказала на суде, что ее сын преимущественно совершал преступления, когда пил алкоголь. По ее словам, постоянные унижения достоинства наносили психологические страдания.

В прокуратуре сообщили, что этот злоумышленник не только ранее уже был судим за домашнее насилие над матерью. Его много раз привлекали к административной ответственности за это нарушение.

Обратите внимание! Это решение суда еще не вступило в законную силу. Поэтому сейчас мужчина еще может подать апелляцию и избежать попадания в тюрьму.

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