Житель Харьковщины осудили за постоянные унижения матери

В Изюме на Харьковщине 25 августа суд принял решение о заключении мужчины, который систематически кричал на мать и унижал ее. Ранее он уже был в тюрьме за физическое насилие над этой женщиной.

Кроме унижений подсудимый также выкрикивал матери угрозы. Поэтому она в очередной раз была вынуждена обратиться в полицию.

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Привело к психологическим страданиям

Мужчину судили по статье о домашнем насилии. Наказание, которое ему выбрали, является самым тяжелым из возможных – 2 года заключения. Женщина рассказала на суде, что ее сын преимущественно совершал преступления, когда пил алкоголь. По ее словам, постоянные унижения достоинства наносили психологические страдания.

В прокуратуре сообщили, что этот злоумышленник не только ранее уже был судим за домашнее насилие над матерью. Его много раз привлекали к административной ответственности за это нарушение.

Другие случаи домашнего насилия

В Одессе 15 августа женщина обратилась в полицию с жалобами на то, что ее систематически бьет муж. Когда приехали полицейские, злоумышленник их встретил с ружьем в руках. Впоследствии оказалось, что он бывший спецназовец.

В сети 3 августа обнародовали видео, на котором заместитель председателя Общественного совета Дрогобычской РГА Анатолий Сеник бил свою бывшую сожительницу. Она в этот момент была с ребенком на руках.

27 июля сообщили, что на Полтавщине 27 летний мужчина изнасиловал и убил жену. Его мотивом считают, что он заподозрил ее в измене.

Это решение суда еще не вступило в законную силу. Поэтому сейчас мужчина еще может подать апелляцию и избежать попадания в тюрьму.