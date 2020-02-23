Сильно каюсь, – житель Новых Санжар извинился за "пи*дуй на войну" в сторону ветерана АТО
Житель Новых Санжар извинился перед работниками полиции за оскорбления, которые нанес во время протестов 20 февраля. Тогда человек нецензурно ругался в сторону полицейского и ветерана АТО и призывал его "пи*довать на войну".
Видео с извинениями новосанжарца опубликовали в фейсбуке Национальной полиции Украины вечером 22 февраля.
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"Сильно раскаиваюсь, я не хотел, был в состоянии алкогольного опьянения. Очень жалею и извиняюсь", – говорит на видео 38-летний житель Новых Санжар, ранее судимый за дезертирство.
Видео извинения мужчины из Новых Санжар:
Что известно об инциденте с бранью в сторону ветерана АТО в Новых Санжарах
20 февраля во время акции протеста против заселения эвакуированных из Китая украинцев в медцентр Нацгвардии житель Новых Санжар обругал полицейского. В частности, употреблял нецензурные слова, унижая честь и достоинство правоохранителей.
Причем ругань и призывы "пи*довать на войну" направлены были в сторону боевого офицера Александра Нетребко, награжденного несколькими высшими государственными наградами.
Александр Нетребко был заместителем командира 1-го батальона семьдесят девятой бригады. По словам полиции, он прошел десятки боевых столкновений и ожесточенных боев. Во время войны на Донбассе потерпел два боевых ранения.
В полиции, к слову, относительно нарушителя составили протокол за мелкое хулиганство.
Видео инцидента (внимание – ненормативная лексика):
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