Сильно каюсь, – житель Новых Санжар извинился за "пи*дуй на войну" в сторону ветерана АТО

Житель Новых Санжар извинился перед работниками полиции за оскорбления, которые нанес во время протестов 20 февраля. Тогда человек нецензурно ругался в сторону полицейского и ветерана АТО и призывал его "пи*довать на войну".

Видео с извинениями новосанжарца опубликовали в фейсбуке Национальной полиции Украины вечером 22 февраля.

Читайте также: Протесты в Новых Санжарах: задержанного Сиренко отправили под домашний арест

"Сильно раскаиваюсь, я не хотел, был в состоянии алкогольного опьянения. Очень жалею и извиняюсь" , – говорит на видео 38-летний житель Новых Санжар, ранее судимый за дезертирство.

Видео извинения мужчины из Новых Санжар:

Что известно об инциденте с бранью в сторону ветерана АТО в Новых Санжарах

20 февраля во время акции протеста против заселения эвакуированных из Китая украинцев в медцентр Нацгвардии житель Новых Санжар обругал полицейского. В частности, употреблял нецензурные слова, унижая честь и достоинство правоохранителей.

Причем ругань и призывы "пи*довать на войну" направлены были в сторону боевого офицера Александра Нетребко, награжденного несколькими высшими государственными наградами.

Александр Нетребко был заместителем командира 1-го батальона семьдесят девятой бригады. По словам полиции, он прошел десятки боевых столкновений и ожесточенных боев. Во время войны на Донбассе потерпел два боевых ранения.

В полиции, к слову, относительно нарушителя составили протокол за мелкое хулиганство.

Видео инцидента (внимание – ненормативная лексика):