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      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
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      Сильно каюсь, – житель Новых Санжар извинился за "пи*дуй на войну" в сторону ветерана АТО

      -
      Мужчина, который обругал ветерана АТО в Новых Санжарах, извинился / Коллаж 24 канала

      Житель Новых Санжар извинился перед работниками полиции за оскорбления, которые нанес во время протестов 20 февраля. Тогда человек нецензурно ругался в сторону полицейского и ветерана АТО и призывал его "пи*довать на войну".

      Видео с извинениями новосанжарца опубликовали в фейсбуке Национальной полиции Украины вечером 22 февраля. 

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      "Сильно раскаиваюсь, я не хотел, был в состоянии алкогольного опьянения. Очень жалею и извиняюсь", – говорит на видео 38-летний житель Новых Санжар, ранее судимый за дезертирство. 

      Видео извинения мужчины из Новых Санжар:

      Что известно об инциденте с бранью в сторону ветерана АТО в Новых Санжарах

      20 февраля во время акции протеста против заселения эвакуированных из Китая украинцев в медцентр Нацгвардии житель Новых Санжар обругал полицейского. В частности, употреблял нецензурные слова, унижая честь и достоинство правоохранителей. 

      Причем ругань и призывы "пи*довать на войну" направлены были в сторону боевого офицера Александра Нетребко, награжденного несколькими высшими государственными наградами.

      Александр Нетребко был заместителем командира 1-го батальона семьдесят девятой бригады. По словам полиции, он прошел десятки боевых столкновений и ожесточенных боев. Во время войны на Донбассе потерпел два боевых ранения.

      В полиции, к слову, относительно нарушителя составили протокол за мелкое хулиганство. 

      Видео инцидента (внимание – ненормативная лексика):

      Смотрите также видео: Скалецкая снова показала жизнь в обсервации в Новых Санжарах

      Полиция переквалифицировала гибель ексглавы "Интера" Старицкого на убийство
      22 февраля
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Вооруженные силы Украины Ветераны АТО Скандал Новые Санжары Полиция Новости Украины
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