Сильные заморозки и мокрый снег: синоптики предупредили об ухудшении погоды во Львовской области

Во Львове и области на выходных, 16 – 17 апреля, ухудшится погода. Идет серьезное похолодание и даже апрельские заморозки и мокрый снег.

Дневная температура будет достигать лишь +8 градусов, а ночью возможны заморозки до -6.

Кстати Похолодание и ливни: прогноз погоды на 16 апреля.

В субботу – мокрый снег

Так, 16 апреля во Львовской области будет облачно, обещают только +3...+8 градусов. Будет идти дождь, а иногда – с мокрым снегом. Местами прогнозируют грозы.

Ветер будет северо-западный, 9 – 14 метров в секунду, может увеличиваться и до 15 – 20.

В воскресенье – гололедица

В воскресенье, 17 апреля, облачно с прояснениями. Тоже есть вероятность мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер северный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью синоптики прогнозируют сильные заморозки от -1 до -6, днем ​​+3...8.

Какая погода будет с понедельника

В течение 19 – 20 апреля тоже будет идти мокрый снег и дождь. На дорогах – гололедица. Ночью 19 апреля стоит ожидать также заморозков – -1... -6.

Уже 20 апреля заморозки ослабеют – 0…+3.