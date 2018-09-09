Сильные духом и несгибаемые: в Киеве состоялся финал "Игр героев"

В Киеве на "Играх героев" посоревновались тяжелораненые ветераны войн, параспортсмены и силовики. На финал съехались со всей страны. На этот раз компанию украинцам составили еще и ветераны из Грузии, Соединенных Штатов и Британии.

Всех на спортивной площадке объединил кроссфит. Это сочетание тяжелой атлетики, пауэрлифтингуа и фитнеса. Всего – 20 команд по 4 участника.

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Гамбро Мюррей – британский ветеран, потерял ноги во время войны в Афганистане.



Гамбро Мюррей на войне потерял обе ноги

Он известный мотоциклист. А еще неоднократный победитель спортивных соревнований по всему миру. В Украине он впервые.

Такие игры дают возможность спортсменам понять, над чем им работать и тем самым занять свои мысли. Потому что когда человек ничем не занимается, он сходит с ума,

– отметил он.

А вот параспортсмен Роман Гуменюк на коляске из-за неудачной операции. Жизнь без спорта не представляет.

"Вне соревновательной площадки мы хорошие друзья, и с друзьями гораздо интереснее соревноваться", – сказал Роман.



Параспортсмен Роман Гуменюк

После первого этапа ребята хоть и обессиленные, но не сломленные. Чтобы стать победителем, нужно быть универсальным солдатом, говорит ветеран российско-украинской войны Андрей Скороход.

Ты можешь быть сильным в плотине, в штанге, но ты будешь слабее там где-то на велотренажере или с гирей, и вот держать этот баланс сложней всего,

– убежден он.

Поддержка в соревнованиях – самое главное, ведь от каждого зависит результат команды. Но неудачи ребят не огорчают, говорят, наоборот будут работать еще больше, ведь впереди еще много соревнований.