21:20
9 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
25°C 12°C
  • понедельник
    19°C 11°C
  • вторник
    21°C 15°C
  • среда
    20°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
18:15, 8 сентября
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, 8 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Сильные духом и несгибаемые: в Киеве состоялся финал "Игр героев"

20 Читати новину українською

В Киеве на "Играх героев" посоревновались тяжелораненые ветераны войн, параспортсмены и силовики. На финал съехались со всей страны. На этот раз компанию украинцам составили еще и ветераны из Грузии, Соединенных Штатов и Британии.

Всех на спортивной площадке объединил кроссфит. Это сочетание тяжелой атлетики, пауэрлифтингуа и фитнеса. Всего – 20 команд по 4 участника.

Читайте также: "Бойцы, чья воля сильнее тела": как украинские ветераны готовятся к "Играм непокоренных"

Гамбро Мюррей – британский ветеран, потерял ноги во время войны в Афганистане.


Гамбро Мюррей на войне потерял обе ноги

Он известный мотоциклист. А еще неоднократный победитель спортивных соревнований по всему миру. В Украине он впервые.

Такие игры дают возможность спортсменам понять, над чем им работать и тем самым занять свои мысли. Потому что когда человек ничем не занимается, он сходит с ума,
– отметил он.

А вот параспортсмен Роман Гуменюк на коляске из-за неудачной операции. Жизнь без спорта не представляет.

"Вне соревновательной площадки мы хорошие друзья, и с друзьями гораздо интереснее соревноваться", – сказал Роман.


Параспортсмен Роман Гуменюк

После первого этапа ребята хоть и обессиленные, но не сломленные. Чтобы стать победителем, нужно быть универсальным солдатом, говорит ветеран российско-украинской войны Андрей Скороход.

Ты можешь быть сильным в плотине, в штанге, но ты будешь слабее там где-то на велотренажере или с гирей, и вот держать этот баланс сложней всего,
– убежден он.

Поддержка в соревнованиях – самое главное, ведь от каждого зависит результат команды. Но неудачи ребят не огорчают, говорят, наоборот будут работать еще больше, ведь впереди еще много соревнований.

Автор: Виктория Кутьина
Теги: Новости Украины Новости Киева
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Не Россия: откуда в Украину приезжает больше всего иностранцев
 17 февраля , 13:10
Список кандидатов от УДАРа, прошедших в Раду
 9 ноября 2012 , 17:45
Топ-10 лучших атакующих полузащитников УПЛ возглавил неожиданный кандидат – данные Instat
 27 декабря 2016 , 22:35
Украина покупает два бронированных Mercedes-Benz S-класса с наивысшей степенью защиты VR10
 20 июня , 10:15
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук