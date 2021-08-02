В Одесской области прошел сильный град с грозой: не было видно дорогу – видео

В Одесской области 2 августа прошел сильный град. В некоторых местах практически не было видно дорогу. Также был шквальный ветер, который сильно гнул деревья.

Из-за непогоды на некоторое время остановилось движение на Киевской трассе. Сообщают, что град падал в селе Кучугран, в Раздельнянском районе.

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Киевская трасса во время грозы с градом: смотрите видео телеграма "Одесса info"

Резко затянуло небо

Телеграм "Ху***ая Одесса" сообщает, что сперва резко "затянуло небо". После этого уже началась сильная гроза.

На видео, которое обнародовали очевидцы видно, что у многих автомобилей была включена аварийка. Сейчас ГСЧС не сообщали есть ли какие-то последствия непогоды.

Град, который падал в Одесской области: смотрите видео телеграмму "Одесса info"

Было грозовое предупреждение

Следует заметить, что 2 августа, синоптики объявили штормовое предупреждение в 13 областях Украины. В частности, говорилось о южных и восточных областях, среди которых и Одесская.

В сообщении Укргидрометцентра говорилось, что возможны град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Однако говорилось, что ухудшение погодных условий наступит только 3 августа.

Небо в Одесской области перед грозой: смотрите видео телеграмму "Одесса info"