Десятки диких птиц погибли в национальном парке "Тузловские лиманы" в результате мощного града. Кроме того погибли несколько овец, коз и корова в соседних селах Дивизия и Вишневое.

Град прошелся по Татарбунарскому району Одесской области еще 31 июля. Об этом сообщил заместитель директора нацпарка Иван Русев, информирует местное издание "Думская".

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Что известно о погибших животных

Во время осмотра территории сотрудники нацпарка наткнулись на 11 погибших аистов, 32 куликов чибиса, 10 куликов фифи, трех сиворакшев, сотни скворцов, более 50 мелких трясогузов и усатых синиц.

Осмотр провели через четыре дня после непогоды, поэтому администрация парка считает, что количество убитых птиц было гораздо больше. В первые дни после града, их скорее всего съели хищники.

Сразу после непогоды кто-то из охотников-браконьеров выставил приспособления для ловли птиц, что недопустимо на территории заповедника. Сотрудники нацпарка уничтожили обнаруженные приспособления.

Отметим, что двух раненых аистов приютила местная жительница села Дивизия Елена Староверова. Одна из птиц в результате травм умерла, другую она передала сотрудникам нацпарка.

Аиста назвали Робинзоном. От удара куском льда он ослеп, также у птицы перебито крыло.



Аист Робинзон / Фото "Думской"

Что известно о парке "Тузловские лиманы"? Это национальный природный парк, расположенный на территории Татарбунарского района Одесской области. Созданный 10 лет назад. Площадь парка составляет более 27 гектаров. Общая площадь водоемов – 206 квадратных километров. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, в соответствии с Рамсарской конвенцией, с особым охранным режимом.

Где расположен национальный парк "Тузловские лиманы": смотрите на карте