Упала стена, сорвало асфальт, затопило дома: последствия ужасного ливня в Одессе – фото и видео

В Одессе в ночь на 22 июля выпала месячная норма дождя – 45 миллиметров осадков. В результате сокрушительного ливня обвалилась стена в районе Молдаванки. На улицах Балковская и Приморская развалился асфальт. Кроме того, в 3 районах города залило частные дома. Последствия наводнения уже ликвидируют.

За ночь упало 28 деревьев, не работают трамваи. Также дорога на поселок Котовского заблокирована. В сти опубликовали фото.

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Обвалившаяся стена, затопленные улицы

Стена хозяйственной постройки рухнула в результате ливня на улице Композитора Нищинского. Она обвалилась на припаркованные автомобили. Легковушки сильно повредились.



На Молдаванке из-за наводнения рухнула стена / Фото "Думская"



Сильно повредились несколько авто / Фото "Думская"

Сейчас остаются затопленными улицы: Черноморского Казачества, Атамана Головатого, Щеголева, Атамана Чепиги, Мечникова, Небесной Сотни, Водопроводная (район Красного Креста), Вторая Застава.

Местами сорвало асфальт, движение затруднено

Движение на Атамана Головатого и Черноморского Казачества заблокировано, поэтому въезд и выезд на поселок Котовского временно осуществляется по объездной. Сейчас там сильные пробки.

На улицах Балковской и Приморской разрушился асфальт, есть наносы щебня и песка, частично вырваны люки. Движение авто затруднено.



На дорогах движение затруднено, потому что сорвало асфальт / Фото "Думская"

В результате затопления рельсов и из-за падения деревьев временно приостановили трамваи №1, 3, 7, 10, 12, 13, 20, 21, 26, 27.



Трамваи не ездят из-за непогоды в Одессе / Фото "Думская"



Деревья попадали на рельсы / Фото "Думская"

Дом затопило полностью

По данным ГСЧС, в Суворовском, Малиновском и Киевском районах Одессы затопило 38 частных домов. Некоторые из них ушли под воду полностью.

В том числе, на Дорожной в результате подтопления в доме сгорела вся техника. В помещении были женщина с ребенком и двое пенсионеров. Пожилых людей отвезли в больницу.

Сейчас в Одесском районе без света остаются 23 населенных пункта, из них девять частично. В самом городе тоже обесточены некоторые дома.



Затопило дома, хозяйства / Фото ГСЧС Одесской области

Затопило улицы: грузовик провалился в коллектор

За мостом на Пересыпи почти полностью утонул КамАЗ с прицепом. Он упал в разрушенный коллектор.



Почти полностью затопило грузовик / Фото "Думская"

Между тем на улицах Одария и Церковной – сплошная река.



В Одессе образовались реки из-за наводнения / Фото "Думская"

Ужасные последствия наводнения в Одессе на дорогах: видео

Как спасаются люди

Люди идут кое-где пешком, сняв обувь и даже штаны. Вода местами доходила до пояса. Некоторые, чтобы добраться до "берега", использовали надувные матрасы.



Как спасаются от последствий наводнения люди / Фото "Думская"



Местные используют надувные матрасы / Фото "Думская"

Водители такси из-за непогоды резко подняли цены на 70 – 100%.

Действия спасателей

Сейчас специалисты облэнерго вместе с работниками ГСЧС откачивают воду, чтобы смочь ремонтировать.

В течение ночи сотрудники ГСЧС 22 раза выезжали, чтобы откачивать воду из домов, дворов, хозяйств.

Работники эвакуировали 11 человек, убрали 18 деревьев.



Спасатели выкачивают воду из домов и хозяйств / Фото ГСЧС Одесской области



В городе и области затопило много домов / Фото ГСЧС Одесской области

Как затопило Одессу в результате наводнения 22 июля: смотрите видео

Ливень начался около 2 часов ночи 22 июля. Местные СМИ пишут, что люди не видели такого наводнения с 2013 года. Из-за плохой видимости в Одессе не могли приземлиться самолеты. Многие рейсы отменили.