Сильнее всего плохой запах чувствуют в микрорайоне Черемушки. Также в сети пишут, что он есть и в центре города – на Молдаванке и Пересыпи.

Похожая ситуация Берег покрыт зеленой "кашей": обнародовали ужасное видео моря в Одессе

Причины могут быть разными

Издание "Одесский курьер" пишет, что этот запах отдает сыростью с сероводородом. В Одесском областном лабораторном центре сказали, что доподлинно причина появления вони неизвестна.

Однако специалисты предположили, что запах идет от водорослей, которые разлагаются на берегу моря. Речь идет об участках, где почти нет циркуляции воды.

Кроме этого источником запаха может быть Хаджибейский лиман, где несколько дней до этого произошел массовый мор рыбы. Его вызвало массовое цветение воды от цианобактерий.

Раньше такое уже было

В 2017 году издание "Думская" сообщало, что берег Одессы покрылся зеленым илом. Поскольку он состоял из разлагающихся водорослей, по городу распространялась такая же ужасная вонь.

По данным портала "Культометр", такая же ситуация была в 2019 году. Тогда специалисты провели исследование воздуха возле моря. Оказалось, что допустимое содержание сероводорода в воздухе было превышено почти в полтора раза. Это и было причиной неприятного запаха.

Также 22 июня сообщили, что в Одессе позеленело море. Это произошло из-за активного цветения цианобактерий в воде. Причиной такого природного явления назвали большое количество дождей и мусора, который смыло в море.