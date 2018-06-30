Сильный и независимый мужчина: Виталий Козловский признался, почему выложил обнаженное фото

Певец Виталий Козловский решился встретиться с экс-возлюбленной Раминой, которая его бросила накануне свадьбы 9 месяцев назад.

Об этом пишет "ТСН" со ссылкой на проект "Ходят слухи".

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После того, как 12 сентября Рамина объявила, что расходится с Виталием Козловским, певец решил опубликовать фото топлесс, под которым написал объявление о поиске идеальной девушки.

Признаюсь, почему возникла идея сделать обнаженное фото. Я знаю, что у тебя были вопросы по поводу этой фотографии. Так же я был потрясен, когда увидел твою фотографию с с*ськами, сидя на столе,

– подчеркнул Виталий.

Но Рамина отметила, что на ее груди были звездочки и такой фотографией она хотела показать, что сильная и независимая женщина.

Допис, поширений Ramina Eskhakzai Official (@raminalalala) 7 Вер 2017 р. о 9:34 PDT

"Да, а я хотел показать сильного и независимого мужчину тоже со звездочкой, но потом резко передумал, поставив туда сердечко", – объясняет певец.

Допис, поширений ️Vitaliy Kozlovskiy️ (@vkozlovskiy) 6 Жов 2017 р. о 1:45 PDT

Кроме того, как рассказал Виталий, ему трудно было пережить разрыв. Однако, как добавил артист, экс-возлюбленная Рамина не особенно грустила после разрыва.

"Не ты ли говорила, что свадьбы не будет. Мы оба это решили. Ты особенно, мне кажется, не страдала, детка. Тебя затянула настолько Москва, что собственно она и стала нашей главной причиной, разлучницей", – подытожил Козловский.

Допис, поширений Ramina Eskhakzai Official (@raminalalala) 30 Чер 2018 р. о 2:20 PDT

В ответ Рамина сказала, что страдала в последнее время в отношениях, поэтому для нее расставание стало облегчением.

"Поскольку я морально понимала, что была не готова вступать в отношения с публичным человеком. Меня стали разрушать разговоры о свадьбе, о нас", – призналась экс-невеста Виталия Козловского.