Сильный ливень в Киеве затопил дорогу под эстакадой: фото и видео
В понедельник, 23 июля, в Киеве сильный ливень затопил проезжую часть под эстакадой на станции метро "Левобережная". Из-за этого на дороге образовались немалые пробки.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
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"Станция метро "Левобережная" стоит в пробке, под мостом метро все залито. Объезжайте", – говорится в сообщении.
Смотрите видео последствий ливня в Киеве:
Смотрите видео с затопленной дорогой под эстакадой в Киеве:
Источник: 24 Канал
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