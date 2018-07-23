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Сильный ливень в Киеве затопил дорогу под эстакадой: фото и видео

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Ливень в Киеве затопил проезжую часть на "Левобережной"
Ливень в Киеве затопил проезжую часть на "Левобережной" / Кадр из видео

В понедельник, 23 июля, в Киеве сильный ливень затопил проезжую часть под эстакадой на станции метро "Левобережная". Из-за этого на дороге образовались немалые пробки.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

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"Станция метро "Левобережная" стоит в пробке, под мостом метро все залито. Объезжайте", – говорится в сообщении.

 

 

Смотрите видео последствий ливня в Киеве:

Смотрите видео с затопленной дорогой под эстакадой в Киеве:

 

 

Теги: Новости Украины Транспорт Новости Киева Погода метро Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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