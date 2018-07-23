Сильный ливень в Киеве затопил дорогу под эстакадой: фото и видео

Ливень в Киеве затопил проезжую часть на "Левобережной" / Кадр из видео

В понедельник, 23 июля, в Киеве сильный ливень затопил проезжую часть под эстакадой на станции метро "Левобережная". Из-за этого на дороге образовались немалые пробки.