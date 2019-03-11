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      Сильный ветер наделал беды в Украине: поваленные деревья, сорванные крыши и человеческие жертвы

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      Сильный ветер наделал беды в Украине
      Сильный ветер наделал беды в Украине / Фото из открытых источников

      В Украине объявили штормовое предупреждение из-за мощных порывов ветра, которые местами достигают 40 метров в секунду. Непогода уже успела наделать беды в Украине и унесла жизни по меньшей мере трех человек.

      В городе Коростышев Житомирской области сильный ветер сорвал кровлю из здания, которая упала на двух женщин. Одна из пострадавших скончалась, вторая пока в тяжелом состоянии находится в реанимации.

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      "В Коростышеве из-за сильных порывов ветра с технического помещения здания магазина "Фуршет" сорвало кровлю. Металлический лист размером 11х14 метров упал на двух женщин. Погибла мать и тяжело травмирована ее 23-летняя дочь", – сообщили в ГСЧС.

      Полиция по данному факту открыла уголовное производство.


      В Коростышеве ветер сорвал крышу с дома, погибла женщина

      В Винницкой области из-за ветра погибли два человека. 10 марта на 11-летнюю девочку упало дерево, когда она стояла с мамой на троллейбусной остановке. Ребенок погиб на месте. Уже 11 апреля в Хмельнике, что также в Винницкой, из-за падения дерева погибла 29-летняя женщина.

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      Большой ущерб нанес ветер и в Киеве. Там сорвало крыши домов и попадало много деревьев. На улице Лысенко сорвало часть крыши с шестиэтажного дома на дорогу и тротуар. Из-за инцидента никто не пострадал, но были повреждены три автомобиля.

      На остановке Ивана Шевцова упало сухое дерево, из-за чего пострадала женщина. На Дегтяревской ветер свалил дерево прямо на велосипедиста. Парень сильно пострадал и был госпитализирован – у него сломана нога.

      Во Львове порывы ветра срывали крыши и обрывали линии электропередач.

      В целом по Украине из-за непогоды почти полсотни сел и городков остались без электроснабжения. Больше всего – во Львовской области, где обесточены 19 населенных пунктов. Пострадали также отдельные районы в Киевской, Житомирской, Луганской и Черновицкой областях.

      Где ждать сильных порывов ветра 11 марта?​В Украине объявили штормовое предупреждение из-за шквалов ветра, дождей и снегопадов в западных регионах. Непогода не утихает, а наоборот только усилится. Сильные порывы ветра до 25-30 метров в секунду почувствуют жители Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской и Полтавской областей.


      В части областей Украны пронесется сильный ветер

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      Теги: Новости Киева Новости Украины Новости Львова Погода Непогода в Украине Новости Житомира Винница Жертвы
      Источник: 24 Канал
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