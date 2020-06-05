Водители маршруток отказывают АТОшникам и их семьям в гарантированном льготном проезде. Несмотря на то, что государство компенсирует перевозчикам такие расходы.

Несмотря показанное удостоверение, водители общественного транспорта часто требуют заплатить и даже могут обматерить пассажира. Подробнее об этом читайте в материале журналистов 24 канала.

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Защита вдовы народного героя

Вдова героя Украины Дмитрия Годзенко, погибшего в Зайцево весной 2016 года, хочет отстоять свое законное право на бесплатный проезд. Женщина имеет удостоверение "члена семьи погибшего", однако водители общественного транспорта часто высаживают ее из маршрутки.



Жена погибшего героя Виктория Годзенко / Фото 24 канал

Несколько десятков участников боевых действий пришли поддержать вдову героя на конечную остановку 177 маршрутки, из которой высадили женщину. Говорят, что будут блокировать проезд, пока виновник не извинится. Но он на встречу с защитниками Виктории Годзенко так и не появился.

Такую коллективную воспитательную работу с водителями маршруток участники боевых действий проводят не впервые. Коллеги нарушителя закона оправдываются: украинских защитников посреди дороги не высаживают. Однако на членов их семей это, похоже, не распространяется.

"Виновен человеческий фактор"

Представители компании-перевозчика, которые сразу прибыли на место конфликта, заверили, что соблюдают закон. А виноват во всем – человеческий фактор

На зарплату водителя не влияет то, сколько людей он перевезет в день – 5, 10, даже 100,

– сказал представитель перевозчика Бисер Стойковский.

В то же время он уже пообещал уволить недобросовестного водителя.

Подробнее о наглых водителях маршруток смотрите в видео: