Силовики и Фукс привели Украину к рассмотрению в международном суде с китайской госкорпорацией

Как силовики и Павел Фукс ведут Украину к рассмотрению в международном суде с китайской госкорпорацией.

В промежутке между двумя турами президентских выборов в Украине набирает обороты международный скандал. Китайский инвестор собирается подать инвестиционный иск против нашей страны, поскольку считает, что его право на доступ к правосудию в Украине было нарушено.



Павел Фукс

Что случилось?

Накануне СМИ распространили информацию о том, что китайская государственная корпорация CNBM, которая владеет в Украине десятью солнечными электростанциями общей мощностью 267 МВт, через свои дочерние компании подала в Министерство юстиции так называемое "notice on dispute" ("уведомление о споре") о своем намерении судиться с нашей страной.

Notice on dispute – механизм в международном праве, согласно которому, прежде чем субъект подает иск в суд против государства, он обязан уведомить уполномоченные правительственные органы о существующей проблеме и попытаться ее урегулировать в досудебном порядке. У правительства есть 6 месяцев на ответ. В случае, если стороны не договорятся за это время, истец получает возможность подать иск в Международный суд.

В CNBM считают, что государство Украина нарушило их права как международного инвестора и допустило участие государственных органов в незаконной экспроприации актива в пользу частной структуры. Согласно notice, в хозяйственном конфликте вокруг одной из солнечных станций судебные и правоохранительные органы незаконно и необоснованно становятся на сторону оппонентов CNBM.

Такими действиями Украина не только не защищает иностранные инвестиции, нарушая соответствующие международные договоры, но и способствует экспроприации таких инвестиций, считают в компании.

Действующие стороны:

• CNBM (Китайская Национальная Группа Корпораций Строительных Материалов) – одна из крупнейших государственных корпораций Китая. CNBM подчиняется непосредственно Комитету по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР. Суммарные активы CNBM составляют 52 млрд долларов США, штат компании по всему миру насчитывает около 220 000 сотрудников. Компания уже более 8 лет включена в список крупнейших мировых компаний Fortune Global 500 – в 2018 году CNBM заняла 243 позицию, обогнав таких гигантов, как Morgan Stanley (249), E.ON (254), Swiss Re (257), Facebook (274), Volvo (286). Производственные мощности CNBM занимают позиции №1 в мире по производству стройматериалов (цемента, бетона, стекловолокна и др.) Кроме того, компания активно развивается в области возобновляемых источников энергии, наращивая инвестиции в "зеленые" мощности, производственные линии и новые проекты по всему миру. CNBM владеет в Украине 10-ю солнечными электростанциями общей мощностью 267 МВт. По результатам 2018 года, 10 СЭС CNBM в Украине произвели 310 млн кВт-ч электроэнергии, что позволило обеспечить годовое потребление электроэнергии для более 70 тыс. домохозяйств. За 2018 год СЭС CNBM в Украине заплатили 426,5 млн грн налогов, деятельность предприятий помогла сократить выбросы СО2 в атмосферу в размере более 330 тыс. тонн.

• ООО "Восток Солар" – компания, владеющая 1 солнечной электростанцией в пгт. Березанка Николаевской области, мощностью 53 МВт, входит в группу CNBM.

• ООО "ФК "Веста" – финансовая компания, которая купила спорный долг ООО "Восток Солар" на аукционе Фонда гарантирования вкладов физлиц, и, по имеющимся данным, действует за счет и в интересах предпринимателя Павла Фукса.

Самый большой солнечный игрок

CNBM начала работать в Украине с 2011 года, когда профинансировала установку оборудования для ряда солнечных электростанций группы Activ Solar. В 2014 году после экономического кризиса в Украине Activ Solar перестала обслуживать свои финансовые обязательства перед китайской стороной и 10 солнечных электростанций перешли в собственность CNBM за долги. В результате CNBM стала владельцем крупнейшего пула электростанций в Украине, и дополнила свои производственные активы в области возобновляемой энергетики в Китае.

Впрочем, появление на рынке китайского инвестора, который является еще и одной из крупнейших госкорпораций Китая, не помешало принятию в парламенте ряда запретительных дискриминационных мер. В частности, специально для станций CNBM был снижен "зеленый тариф" на производство электроэнергии. Это уже повлекло за собой предъявление имущественных претензий китайских инвесторов, поскольку существенно изменило правила ведения бизнеса в Украине.

В 2018 году появился новый повод для развития дипломатического скандала – китайская компания заявила о попытке рейдерства своих активов со стороны силовых органов – МВД, СБУ и Генеральной прокуратуры.

Спорные долги

Став владельцем солнечных электростанций, CNBM получила в наследство и их многочисленные долги перед украинскими банками (по заявлению компании, кредитный портфель в Украине составляет более 230 млн евро), которые продолжает полностью погашать и обслуживать. Но если в случае государственных и других нормально функционирующих банков обслуживание кредитов не вызывает сомнений, то Фонд гарантирования вкладов от имени ликвидированного "Актив-Банка" оспорил осуществленное погашение кредитов на сумму около 8,2 млн долларов США. Этот кредит был погашен путем зачета с депозитами в том же банке. Но со спорной мыслью банка, что депозиты не могут быть направлены на погашение кредита в том же банке, естественно не согласились китайские акционеры, ведь де-факто кредитные средства были возвращены. В результате в 2015 году начался длительный судебный процесс. В то же время Фонд гарантирования вкладов начал процесс ликвидации "Актив-банка" и продажу его активов (совместно с активами других ликвидируемых банков).

Как продавали активы

Фонд гарантирования вкладов распоряжается активами неплатежеспособных банков на сотни миллиардов гривен. 12 декабря 2018 года Фонд сообщил о первой успешной продаже объединенного пула таких активов. История же тянется с 2017 года. Тогда ФГВФЛ впервые привлек для продажи проблемных активов внешних советников – международные компании First Financial Network (FFN) и The Debt Exchange (DebtX).



Генеральный консул Китая в Одессе Сун Лицюнь посетил солнечную электростанцию CNBM в Николаевской области

В этот пул активов вошли права требования по 35 (!) различным кредитам "Дельта Банка", "Актив Банка", "Еврогазбанка" общей номинальной стоимостью более 5,8 млрд грн.

Именно в этот выставленный на продажу пул активов был включен долг ООО "Восток Солар" по кредиту в полном объеме, не признанный ни должником, ни судом. Ведь на тот момент судебный процесс был далек от окончательного принятия вступившего в силу решения. Таким образом, фонд заведомо продавал несуществующий актив.

12 декабря торги состоялись, с точки зрения Фонда, "успешно": в них приняли участие 6 инвесторов, активы продали за 130 млн грн, что составило около 2% от первоначальной стоимости этих долгов!

Однако снова не обошлось без скандала. Один из участников торгов, который имел право и был готов заплатить за лот больше, по техническим причинам не смог этого сделать. Впоследствии, Хозяйственный суд города Киева (судья – Удалова Е.) отказался признавать результаты конкурса недействительными и признавать победителем компанию, которая предложила ставку на 3 млн грн больше.

В результате права требования по спорным активам купила ООО "ФК "Веста". В Фонде называли этого покупателя инвестором с английскими деньгами, однако по факту, как впоследствии выяснилось, профинансировали эту сделку компании, связанные с недавно переехавшим в Украину российским предпринимателем Павлом Фуксом.

Про Фукса и специфику его бизнеса написано в СМИ достаточно много, поэтому нет смысла пересказывать все его связи и схемы. И сам по себе факт приобретения очередного спорного актива мог бы пройти мимо общественного интереса.

Если бы не несколько важных "но", которые связаны с активным содействием "Весте" (читай: господину Фуксу) со стороны украинской государственной машины и полным игнорированием прав и законных интересов другой стороны, которой оказалась китайская госкорпорация CNBM.



"Успех" в хозяйственном суде

9 января 2019 года компания "Веста" подала в Хозяйственный суд Николаевской области заявление о замене истца в споре с "Восток Солар". И уже 23 января Хозяйственный суд Николаевской области (в составе коллегии судей: председательствующего судьи Смородиновой О. Г., судей Семенчук Н.О., Коваля С. М.) не только произвел эту замену, но и немедленно вынес решение в пользу ФК "Веста" – обязав китайскую госкорпорацию (в лице ее дочерней украинской компании) выплатить уже новому кредитору почти $ 10 млн.

Стоит отметить, что пока сторону кредитора в этом суде представлял "Актив-Банк" и Фонд гарантирования вкладов, судебное разбирательство длилось более 3 лет. И за этот период прошли неоднократные заседания и решения судов всех инстанций, согласно которым были признаны законными сделки, на основании которых "Восток Солар" является кредитором, а "Актив-Банк" является его должником. А сам зачет встречных требований является действительным, то есть задолженность "Восток Солар" перед банком отсутствует!

По мнению международных юридических консультантов, это внезапное решение Хозяйственного суда Николаевской области было незаконным, и на него была подана апелляция, как следствие – оно не вступило в законную силу. Но это было лишь начало наступления со стороны оппонентов.

Обеспечение виртуального иска

Впрочем, отсутствие правовых оснований не остановило компанию "Веста", и на "китайскую дочку" продолжилось давление. 19 марта Хозяйственный суд Николаевской области (судья-Алексеев А. П.) принял очередное решение против ООО "Восток Солар". Теперь – про арест счетов в обеспечение еще не поданного будущего (!) иска ФК "Веста" на сумму около 7 млн долл. США.

В качестве аргументов для такого обеспечения иска суд указал якобы пени и штрафы за неисполнение ООО "Восток Солар" своих обязательств по кредитному договору. Однако напомним, эти обязательства до сих пор являются предметом судебного разбирательства – ведь решение Хозсуда Николаевской области от 23 января 2019 года – обжаловано и не вступило в законную силу. То есть с точки зрения права, китайской компании просто ничего выполнять – пока суд окончательно не утвердит ее обязанность рассчитаться по "кредиту".

Встречное обеспечение возможных убытков ООО "Восход Солар", которое "гуманный" суд запросил от ФК "Веста", составило всего 2 тыс. долл. США, что несоразмерно с объемом заблокированных на счетах "Восток Солар" средств.

На этом "удивительные" решения не закончились – дело от судьи Алексеева было передано судье Семенчук Н.А. Той самой, которая ранее вынесла решение о незаконности зачетов и взыскании всей суммы долга с ООО "Восход Солар". Более того, все новые иски в Николаевском суде, где фигурирует ООО "Восток Солар", начали распределяться именно на нее (!).

"Непосильная помощь" силовиков

В начале марта 2019 года на территорию предприятия ООО "Восток Солар" в Николаевской области пришли представители Национальной полиции и Службы безопасности Украины. На территории станции были проведены обыски и произведена незаконная попытка отключения и остановки работы электростанции.

Эти действия проводились на основании решений уже Печерского районного суда (судья Смик С. И.). ФК "Веста" подала заявление в Службу безопасности Украины о якобы мошенничестве со стороны "Восход Солар". Компании вменяли якобы передачу одного и того же оборудования в залог разным банкам ( "Актив-Банку" и "Укргазбанку"), и вывод из-под залога фотогальванических элементов с целью уклонения от выполнения обязательств по кредиту. Оба обвинения в "китайской дочке" считают абсурдными и не соответствующими действительности.

Однако, без вызова сторон, выслушивания позиций и аргументов, Печерский суд вынес решение об аресте и запрете пользования всем имуществом, принадлежащим ООО "Восток Солар". Это решение также было обжаловано, как полностью несоответствующее закону и фактическим обстоятельствам.

И тут снова повторилась история с "успешным автоматическим распределением дел" уже в Печерском суде – все последующие иски, в которых фигурировал "Восток Солар", начали чудесным образом попадать к судье Смык С. И.

Очень примечательно, что это уголовное производство по заявлению частной компании ФК "Веста" в отношении компании ООО "Восток Солар", принадлежащей китайской государственной корпорации CNBM, ведет Главное следственное управление МВД, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники департамента защиты экономики СБУ (так называемое управление К, которое возглавляет первый заместитель СБУ П. Демчина), а прокурорский надзор осуществляется Генеральной прокуратурой Украины, и лично генеральный прокурор Луценко создал группу из 12 прокуроров.

Пожалуй, самым высокопоставленным правоохранительным органам уже больше нечего в Украине делать, кроме как лоббировать интересы частной компании ФК "Веста", представляющей финансовые интересы П. Фукса. При этом прямо вмешиваясь в спор между хозяйствующими субъектами, который не был решен.



Юнчжи Чен

Китайская сторона решила продолжать идти правовым путем и обжаловала постановления. Консул КНР посетил предприятие, заявив, что обеспечение безопасности инвестиций является приоритетной задачей в Украине. CNBM со своей стороны публично заявила, что действия силовиков являются попыткой рейдерского захвата активов компании и одновременно официально обратилась к Межведомственной комиссии по защите прав инвесторов и противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий. Более того, в интервью "Украинским новостям" генеральный директор CNBM New Energy Engineering Юнчжи Чен, который прибыл в Украину, заявил о намерении компании подать в суд на Украину за давление на инвестора и лишения его доступа к справедливому правосудию в пользу конкретного предпринимателя Фукса.

Начало досудебного процесса с Украиной

Поскольку публичные заявления одного из крупнейших китайских инвесторов в Украине, вмешательство посольства и правовые методы в рамках украинского законодательного поля показывают свою неэффективность, CNBM решила инициировать начало процесса подготовки к судебному иску против Украины как государства, на международном уровне.

Соответствующий notice on dispute был обнародован накануне в СМИ.

"Правительство Украины в лице своих правоохранительных органов, государственных судов и прокуратуры активно и постоянно использует свои суверенные полномочия для защиты коммерческих интересов частной компании "Веста". Данными действиями Украина грубо нарушает свое обязательство перед CNBM как иностранным инвестором в создании благоприятных условий для инвестиций, а также обеспечении их защиты, так как допустила участие государственных органов в незаконной экспроприации актива в пользу частной структуры, что является грубым нарушением двусторонних соглашений о защите инвестиций", – сказано в документе.

Если в течение 6 месяцев правительство не отреагирует и не решит проблему, следующим шагом станет подача иска против государства с требованием возместить причиненные убытки действиями силовиков и судов, что согласно документу составляет свыше 3,5 млрд грн.

И как ранее озвучивал представитель CNBM Юнчжи Чен: "С нами и с китайским государством, так же как и с Украиной, ничего не случится...". Китайская сторона уверена, что все незаконные решения судов, а также те, кто их принимают и выполняют, рано или поздно получат достойную оценку. Теперь уже и на международном уровне.

Таким образом, очевиден ряд событий: выставление на продажу непризнанного долга, проведение непрозрачного конкурса по продаже этого долга под конкретного покупателя, спорная работа судебной системы в интересах одной стороны, использование структур МВД, СБУ и Генеральной прокуратуры против китайской государственной компании для достижения интересов частной структуры, что приведут к убыткам каждого конкретного украинца.

Автор Сергей Кривенко