Силовики обыскивают дом освобожденной ректорши медуниверситета Амосовой

В четверг, 26 июля, проводятся обыски в доме уволенной ректорши Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерины Амосовой.

Об этом сообщает ТСН.

Кроме того, обыски проходят в помещениях учебного заведения, в частности у проректора Александра Никитюка.

Напомним, в конце марта Министерство здравоохранения издало приказ освободить Екатерину Амосову от должности ректора Национального медуниверситета имени Богомольца.



Перед этим комиссия Минздрава признала работу Амосовой в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала расторгнуть с ней контракт. Еще раньше Амосова была отстранена от должности, потому что университет не заключил договор с центром тестирования и сорвал экзамен "КРОК" – аналог ВНО для медиков.