Силовики обыскивают дом освобожденной ректорши медуниверситета Амосовой
В четверг, 26 июля, проводятся обыски в доме уволенной ректорши Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерины Амосовой.
Об этом сообщает ТСН.
Кроме того, обыски проходят в помещениях учебного заведения, в частности у проректора Александра Никитюка.
Напомним, в конце марта Министерство здравоохранения издало приказ освободить Екатерину Амосову от должности ректора Национального медуниверситета имени Богомольца.
Перед этим комиссия Минздрава признала работу Амосовой в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала расторгнуть с ней контракт. Еще раньше Амосова была отстранена от должности, потому что университет не заключил договор с центром тестирования и сорвал экзамен "КРОК" – аналог ВНО для медиков.
Источник: 24 Канал
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