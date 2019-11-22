Силовики проводят обыски в горсовете Одессы: детали

Сотрудники СБУ, ГБР и Генпрокуратуры проводят обыски в здании мэрии Одессы на Думской площади и в муниципальном департаменте финансов.

По предварительным данным обыскивают кабинеты Олега Брындака (председателя земельной комиссии), Инны Поповской (директора юридического департамента горсовета), а также Светланы Бедреги (заместительницы Одесского городского головы – директора департамента финансов горсовета). Об этом сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на собственные источники.

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По данным издания, следователи изымают документы в департаменте финансов и юридическом департаменте. По предварительной информации, их интересует финансовая помощь, которую город оказывает КП "Теплоснабжение города Одесса". За последний год это предприятие поглотило почти миллиард бюджетных гривен.

Кроме того, обыскивают помещение департамента по организации работы горсовета. Следственные действия связаны с погашением за счет городского бюджета 200-миллионного долга предприятия перед банком "Надра".

В то же время, одесские СМИ сообщают, что вчера мэр города Геннадий Труханов попал в больницу. Его якобы прооперировали. В пресс-службе Одесской мэрии отметили лишь, что больница не частная. В связи с болезнью Труханов не смог приехать на заседание Высшего антикоррупционного суда по делу о недостоверном декларировании имущества.

Обыски в городском совете Одессы / odessa-life.od.ua