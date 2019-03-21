13:32
21 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина покусал Азаров. Спортивные игры глазами россиян
      Вєсті Кремля
      21:50, 19 марта
      Вести.UA: Стендап от Ляшко и слезы Гройсмана. Новые мультики Гладковского
      Вєсті.UA
      19:44, 20 марта
      Экопарк или застройка: как принципиальность столичной власти оказалась фейком
      ЦРУ
      09:01, 20 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Как доносили в Союзе
      Згадати все
      23:50, 20 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Силовики разоблачили крупнейшую нарколабораторию за всю историю Украины: фото и видео

      57 Читати новину українською
      Наркоторговцев арестовали
      Наркоторговцев арестовали / Коллаж 24 канала

      Сотрудники Службы безопасности Украины накрыли крупнейшую лабораторию по производству наркотиков за всю историю независимой Украины. На момент обыска там находилось товара на 20 миллионов гривен.

      Дом на Осокорках в Киеве был одновременно и лабораторией, и интернет-магазином. Сайт работал в скрытой сети интернет-соединений Darknet.

      Читайте также: За гранью реальности: что чувствует человек под действием марихуаны

      Наркотики сбывали как в Украине, так и за рубежом. Во время обысков правоохранители изъяли оборудование для изготовления психотропов, более десяти килограммов психотропного вещества альфа-PVP, пять килограммов мефедрона, более пяти килограммов амфетамина.

      СБУ разоблачила крупнейшую нарколабораторию за всю историю Украины: видео

      Сколько людей организовали преступный бизнес, в СБУ пока не сообщают. Однако известно, что трех участников наркогруппировки задержали. Против них открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

      Следствие готовится объявить подозрение фигурантам дела и подать ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

       

      blog_ava
      На похоронах с Юлией Началовой в Москве прощаются звезды: видео и фото
      сегодня
      2407
      Теги: Новости Украины СБУ Новости Киева Наркотики Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
      сегодня , 13:01 Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
      Оксана Вербіцька 28
      10 украинских поэзий о любви, от которых перехватывает дух
      сегодня , 12:30 10 украинских поэзий о любви, от которых перехватывает дух
      51
      Росіяни масово тікають з Криму: сподівались та не отримали
      сегодня , 12:00 Росіяни масово тікають з Криму: сподівались та не отримали
      Олексій Чибісов 1749
      Синдром Дауна – не приговор: успешные модели, преподаватели, актеры
      сегодня , 11:26 Синдром Дауна – не приговор: успешные модели, преподаватели, актеры
      Настя Сукач 1435
      Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
      сегодня , 10:30 Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
      Уляна Корицька 1384
      Массовое убийство в Керчи: появилось полное видео действий стрелка
       21 октября 2018 , 14:14
      Появилось видео с места мощного взрыва в Одессе
       27 сентября 2015 , 11:42
      Патрульного, который получил топором по голове, спасли в Днепре
       3 января 2017 , 22:09
      Избиение школьницы в Чернигове: нападавшим грозит до четырех лет тюрьмы
       26 июля 2017 , 09:26
      Дело Гандзюк: одного из подозреваемых отпустили под домашний арест
       13 сентября 2018 , 15:36
      В Киеве сообщили о заминировании здания Соломенского суда
       10 мая 2018 , 16:31
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук