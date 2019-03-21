Силовики разоблачили крупнейшую нарколабораторию за всю историю Украины: фото и видео

Сотрудники Службы безопасности Украины накрыли крупнейшую лабораторию по производству наркотиков за всю историю независимой Украины. На момент обыска там находилось товара на 20 миллионов гривен.

Дом на Осокорках в Киеве был одновременно и лабораторией, и интернет-магазином. Сайт работал в скрытой сети интернет-соединений Darknet.

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Наркотики сбывали как в Украине, так и за рубежом. Во время обысков правоохранители изъяли оборудование для изготовления психотропов, более десяти килограммов психотропного вещества альфа-PVP, пять килограммов мефедрона, более пяти килограммов амфетамина.

СБУ разоблачила крупнейшую нарколабораторию за всю историю Украины: видео

Сколько людей организовали преступный бизнес, в СБУ пока не сообщают. Однако известно, что трех участников наркогруппировки задержали. Против них открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Следствие готовится объявить подозрение фигурантам дела и подать ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.