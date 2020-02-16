Силовики разоблачили "табачную мафию" в четырех областях: фото со спецоперации
Оружие, наркотики, деньги и сигарет на 20 миллионов гривен изъяли правоохранители в ходе спецоперации в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Волынской областях. Многие из изъятых сигарет были изготовлены на оккупированной территории.
О результатах масштабной спецоперации в четырех областях рассказала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины на своей странице в фейсбуке.
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Что известно о спецоперации против "табачной мафии"
- Готовились к операции полгода.
- Спецоперацию осуществили в четырех областях: Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Волынской.
- Всего правоохранители провели 90 обысков.
- Изъято: сигареты на 20 миллионов гривен, оружие, наркотики, более 900 тысяч гривен наличных и "теневая бухгалтерия".
- Преступники специализировались на производстве, транспортировке, а также сбыте табачного контрафакта.
- Во время следственных действий обнаружили и изъяли 750 тысяч пачек сигарет, часть из которых произведены на оккупированной территории Украины.
В Госпогранслужбе отметили, что спецоперацию провели, выполняя задания президента Зеленского, которые глава государства определил для противодействия незаконному обороту табачной продукции на территории Украины.
Смотрите фото со спецоперации ГПСУ:
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