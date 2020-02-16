Силовики разоблачили "табачную мафию" в четырех областях: фото со спецоперации

Оружие, наркотики, деньги и сигарет на 20 миллионов гривен изъяли правоохранители в ходе спецоперации в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Волынской областях. Многие из изъятых сигарет были изготовлены на оккупированной территории.

О результатах масштабной спецоперации в четырех областях рассказала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины на своей странице в фейсбуке. Читайте также: Оба подозреваемых в убийстве пластического хирурга Сотника взяты под стражу Что известно о спецоперации против "табачной мафии" Готовились к операции полгода.

Спецоперацию осуществили в четырех областях: Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Волынской.

Всего правоохранители провели 90 обысков .

Изъято: сигареты на 20 миллионов гривен, оружие, наркотики, более 900 тысяч гривен наличных и "теневая бухгалтерия".

Преступники специализировались на производстве, транспортировке, а также сбыте табачного контрафакта.

Во время следственных действий обнаружили и изъяли 750 тысяч пачек сигарет, часть из которых произведены на оккупированной территории Украины. В Госпогранслужбе отметили, что спецоперацию провели, выполняя задания президента Зеленского, которые глава государства определил для противодействия незаконному обороту табачной продукции на территории Украины. Смотрите фото со спецоперации ГПСУ: Читайте также: Любитель совка из Молдовы продолжает терроризировать украинских пограничников