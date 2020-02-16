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      Силовики разоблачили "табачную мафию" в четырех областях: фото со спецоперации

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      Силовики провели спецоперацию по выявлению "табачной мафии" / ГПСУ

      Оружие, наркотики, деньги и сигарет на 20 миллионов гривен изъяли правоохранители в ходе спецоперации в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Волынской областях. Многие из изъятых сигарет были изготовлены на оккупированной территории.

      О результатах масштабной спецоперации в четырех областях рассказала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины на своей странице в фейсбуке.

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      Что известно о спецоперации против "табачной мафии"

      • Готовились к операции полгода.
      • Спецоперацию осуществили в четырех областях: Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Волынской.
      • Всего правоохранители провели 90 обысков.
      • Изъято: сигареты на 20 миллионов гривен, оружие, наркотики, более 900 тысяч гривен наличных и "теневая бухгалтерия".
      • Преступники специализировались на производстве, транспортировке, а также сбыте табачного контрафакта.
      • Во время следственных действий обнаружили и изъяли 750 тысяч пачек сигарет, часть из которых произведены на оккупированной территории Украины.

      В Госпогранслужбе отметили, что спецоперацию провели, выполняя задания президента Зеленского, которые глава государства определил для противодействия незаконному обороту табачной продукции на территории Украины. 

      Смотрите фото со спецоперации ГПСУ:

       

       

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      Почему кружится голова
      15 февраля
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Одессы Новости Донецка Новости Днепра Волынь Табак Криминальные новости Наркотики Госпогранслужба Новости Украины
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