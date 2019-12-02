Силовики задержали банду похитителей элитных авто: видео штурма
В Киевской области задержали банду похитителей, которые занимались кражами машин премиум-класса. Некоторые машины были остановлены на админгранице с оккупированным Крымом.
Преступления совершались в разных регионах Украины. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
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В "автопарке" похитителей нашли автомобили Jaguar, Lexus, Land Rover. У подозреваемых полиция провела 15 обысков в Киеве и области, Полтаве, Львове и других городах.
Полиция задержала банду похитителей элитных авто / фото Нацполиции
Также у злоумышленников нашли оружие, патроны и взрывные устройства.
Смотрите видео штурма квартиры похитителей элитных авто:
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