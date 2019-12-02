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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Силовики задержали банду похитителей элитных авто: видео штурма

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      Полиция поймала преступную банду на Киевщине / скриншот

      В Киевской области задержали банду похитителей, которые занимались кражами машин премиум-класса. Некоторые машины были остановлены на админгранице с оккупированным Крымом.

      Преступления совершались в разных регионах Украины. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

      К теме: Причастный даже полицейский: нашли банду похитителей элитных авто

      В "автопарке" похитителей нашли автомобили Jaguar, Lexus, Land Rover. У подозреваемых полиция провела 15 обысков в Киеве и области, Полтаве, Львове и других городах.

       

      Также у злоумышленников нашли оружие, патроны и взрывные устройства.

      Смотрите видео штурма квартиры похитителей элитных авто:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Полиция Криминал Новости Киева Похищение
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