Силовики задержали банду похитителей элитных авто: видео штурма

В Киевской области задержали банду похитителей, которые занимались кражами машин премиум-класса. Некоторые машины были остановлены на админгранице с оккупированным Крымом.

Преступления совершались в разных регионах Украины. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

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В "автопарке" похитителей нашли автомобили Jaguar, Lexus, Land Rover. У подозреваемых полиция провела 15 обысков в Киеве и области, Полтаве, Львове и других городах.



Полиция задержала банду похитителей элитных авто / фото Нацполиции Полиция задержала банду похитителей элитных авто / фото Нацполиции

Также у злоумышленников нашли оружие, патроны и взрывные устройства.

Смотрите видео штурма квартиры похитителей элитных авто: