В драке был "лишний" пассажир. Его просто отлупили и оставили на остановке.

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На кадрах видна потасовка, в которой участвовали 3 мужчин. После того как на одного из них набросились – подошли другие люди и начали унимать конфликт. Именно очевидцы рассказали, что пассажиры не могли разделить место в маршрутке.

Мужчины подрались из-за места в маршрутке: смотрите видео

После жаркого конфликта маршрутка поехала дальше.

Скандалы и драки с участием украинцев