Силовой штурм блокировщиков российского угля на Львовщине: всех задержанных отпустили

Всех людей, которых жестко задержали силовики близ Сосновки на Львовщине, уже отпустили, в частности, первого командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко. Перед задержанием активисты блокировали вагоны с российским углем.

Днем 21 августа близ городка Сосновка на Львовщине полиция силой разогнала участников блокады вагонов с российским углем. В пресс-штабе Блокады торговли с оккупантами говорят, что участие в акции принимали как местные шахтеры, так и ветераны войны на Донбассе, и полиция без всяких предупреждений начала их задерживать.

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В результате правоохранители задержали 28 человек, в том числе и первого командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко. Адвокат последнего убеждал, что часть людей сильно избили. Впоследствии в полиции объяснили, что они вынужденными были применить силу, поскольку блокировщики якобы нанесли финансовый ущерб железнодорожной станции "Сосновка".

Впоследствии Семен Семченко сообщил, что всех задержанных, включая его, правоохранители отпустили. Также всем пострадавшим была оказана необходимая помощь.

Что касается Семенченко, то на него составили протокол за административное правонарушение. В ближайшее время в суде в Червонограде должно состояться слушание по этому делу.

По словам Семченко, кроме спецназовцев и полиции участие в штурме активистов также принимали и титушки. Однако благодаря поддержке местного населения блокаду прорвать не удалось.

“Спасибо всем, кто помогал, делал репосты, волновался и искал адвокатов. Те, кто уже поехал к нам из других городов, приезжайте. Это только начало. Продолжаем борьбу. Ни шага назад. Слава Украине!” – подытожил он.

Кроме того, Семенченко обнародовал фото и видео, на которых жители Сосновки собрались на митинг по поводу силового штурма блокировщиков.

К слову, в конце августа под зданием Верховной Рады состоялся протест против министра внутренних дел Арсена Авакова. Активистам не понравилось то, что он остался на посту главы МВД, хотя с началом работы парламента IX созыва был избран новый Кабинет министров. Кроме Авакова из предыдущего правительства на своем посту осталась министр финансов Оксана Маркарова.