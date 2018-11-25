Силы и средства у нас есть, – эксперт рассказал, как Украина должна ответить России

Конфликт в Азовском море – это открытая блокада и нарушение Россией всех международных норм.

Об этом в прямом эфире 24 канала сказал военный эксперт Юрий Бутусов.

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По его словам, конфликт – это открытое демонстративное нарушение соглашения о Азовском море.

Конечно, нужны немедленные действия руководства страны, созыв СНБО, военные решения и обращения к нашим союзникам. Также необходимо немедленно расторгнуть соглашение об Азовском море с РФ. Нужно немедленно поднять вопрос о демилитации всех границ с Российской Федерацией,

– заверил Бутусов.

По его мнению, нужен военный ответ, он должен быть правильно, тщательно подготовлен. Средства и силы у нас есть, невозможно дальше мириться, что после первой провокации россияне будут продолжать блокировать Азовское море, Мариуполь, морское сообщение и корабли ВМС Украины.

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Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.