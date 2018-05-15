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Симферополь в Молдавии, Сочи в Турции: к ЧМ-2018 в России выпустили новую захватническую карту

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ЧМ-2018 состоится в 11 городах России
ЧМ-2018 состоится в 11 городах России / Фото с открытых источников

Уже менее чем через месяц в России стартует Чемпионат мира по футболу. Матчи мирового первенства готовятся принять 11 российских городов, среди которых и город Волгоград.

В международном аэропорту Волгограда решили покреативить с саморекламой.

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Накануне старта ЧМ-2018 в городе открыли новый терминал аэропорта.

Большой резонанс вызвала необычная карта, которую пассажиры заметили в местном аэропорту.

На ней Москва оказалась неподалеку от границы с Украиной, оккупированный Симферополь в Молдавии, Сочи "разместили" в Турции, а Самару и Челябинск перенесли в Казахстан, Дубай из ОАЭ перенесся в Сирию, а греческие Салоники мигрировали в Румынию.

ЧС-2018 Росія карта Волгоград
В Волгограде выпустили захватническую карту к ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу 2018 года стартует 14 июня и продлится до 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Теги: Новости России Курьезные новости Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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