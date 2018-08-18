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Симптомы, которые свидетельствуют о низком уровне тестостерона у женщин

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Низкий уровень тестостерона: симптомы
Низкий уровень тестостерона: симптомы / needhamgastro.com

Тестостерон вырабатывается не только в мужском организме, но также и в женском. Уровень тестостерона у мужчин значительно выше, чем у представительниц другого пола.

Уровень тестостерона влияет на фертильность, сексуальную активность, производство эритроцитов, пишет Likar.info.

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Этот гормон также участвует в распределении жира и влияет на мышечную массу.

Норма тестостерона для женщин – 15-70 нанограмм на децилитр (нг/дл) тестостерона в крови. Однако нет убедительных рекомендаций относительно того, какой уровень тестостерона считать низким.

Симптоми, які свідчать про низький рівень тестостерону в жінці

Симптомы, которые свидетельствуют о низком уровне тестостерона у женщин

Низкий уровень тестостерона может вызвать такие симптомы у женщин:

  1. медлительность;
  2. мышечная слабость;
  3. усталость;
  4. увеличение веса;
  5. нарушения сна;
  6. снижение сексуального влечения;
  7. снижение сексуального удовлетворения;
  8. проблемы с зачатием детей;
  9. нерегулярные менструальные циклы;
  10. сухость влагалища;
  11. потеря плотности костной ткани.

Низький рівень тестостерону: симптоми

Низкий уровень тестостерона: симптомы

Чтобы диагностировать низкий уровень тестостерона у женщин, врач проведет осмотр и расспросит о симптомах. При подозрении на низкий уровень гормона медик назначит анализ крови, который нужно сдавать в определенный день менструального цикла.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение Женское здоровье
Источник: 24 Канал
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