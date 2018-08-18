Симптомы, которые свидетельствуют о низком уровне тестостерона у женщин
Тестостерон вырабатывается не только в мужском организме, но также и в женском. Уровень тестостерона у мужчин значительно выше, чем у представительниц другого пола.
Уровень тестостерона влияет на фертильность, сексуальную активность, производство эритроцитов, пишет Likar.info.
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Этот гормон также участвует в распределении жира и влияет на мышечную массу.
Норма тестостерона для женщин – 15-70 нанограмм на децилитр (нг/дл) тестостерона в крови. Однако нет убедительных рекомендаций относительно того, какой уровень тестостерона считать низким.
Симптомы, которые свидетельствуют о низком уровне тестостерона у женщин
Низкий уровень тестостерона может вызвать такие симптомы у женщин:
- медлительность;
- мышечная слабость;
- усталость;
- увеличение веса;
- нарушения сна;
- снижение сексуального влечения;
- снижение сексуального удовлетворения;
- проблемы с зачатием детей;
- нерегулярные менструальные циклы;
- сухость влагалища;
- потеря плотности костной ткани.
Низкий уровень тестостерона: симптомы
Чтобы диагностировать низкий уровень тестостерона у женщин, врач проведет осмотр и расспросит о симптомах. При подозрении на низкий уровень гормона медик назначит анализ крови, который нужно сдавать в определенный день менструального цикла.
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