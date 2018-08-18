Тестостерон вырабатывается не только в мужском организме, но также и в женском. Уровень тестостерона у мужчин значительно выше, чем у представительниц другого пола.

Уровень тестостерона влияет на фертильность, сексуальную активность, производство эритроцитов, пишет Likar.info.

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Этот гормон также участвует в распределении жира и влияет на мышечную массу.

Норма тестостерона для женщин – 15-70 нанограмм на децилитр (нг/дл) тестостерона в крови. Однако нет убедительных рекомендаций относительно того, какой уровень тестостерона считать низким.

Симптомы, которые свидетельствуют о низком уровне тестостерона у женщин

Низкий уровень тестостерона может вызвать такие симптомы у женщин:

медлительность; мышечная слабость; усталость; увеличение веса; нарушения сна; снижение сексуального влечения; снижение сексуального удовлетворения; проблемы с зачатием детей; нерегулярные менструальные циклы; сухость влагалища; потеря плотности костной ткани.

Низкий уровень тестостерона: симптомы

Чтобы диагностировать низкий уровень тестостерона у женщин, врач проведет осмотр и расспросит о симптомах. При подозрении на низкий уровень гормона медик назначит анализ крови, который нужно сдавать в определенный день менструального цикла.

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