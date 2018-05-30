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Синди Кроуфорд нежно поздравила своего мужа с 20-летием брака

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Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер празднуют 20-летие брака
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер празднуют 20-летие брака / 24 Канал

Супермодель Синди Кроуфорд обменялась со своим мужем Рэнди Гербером чувственными поздравлениями в честь 20-летия брака. За время совместной жизни у супругов родилось двое общих детей – Кайя и Пресли Гербер.

Американская супермодель Синди Кроуфорд вышла замуж за бизнесмена Рэнди в 1998 году. Сегодня пара отметила 20-летие своего брака и тепло поздравила друг друга в Instagram архивными фотографиями.

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52-летняя модель опубликовала архивную фотографию, где они босые и совсем молодые идут к алтарю.

"20 лет назад, идем к "алтарю". Рэнди Гербер, я не могла выбрать лучшего мужчину, чтобы провести вместе то, что зовется жизнью. Я люблю тебя!", – отметила Кроуфорд.

 

В свою очередь Рэнди Гербер тоже не пожалел искренних слов для своей жены в сети.

"20 лет назад в этот день, двое прекрасных детей и эта красивая девушка, чьи руки всегда так крепко держатся. Спасибо тебе за нашу жизнь", – поздравил муж Синди в ответ.

 

Юбилейную дату Синди и Рэнди отпраздновали в одном из уютных заведений под песню "Have A Little Faith In Me".

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Добавим, что перед свадьбой с Рэнди Гербером, Синди Кроуфорд была замужем за киноактером Ричардом Гиром – их брак длился с 1991 по 1995 год. Что касается 56-летнего Рэнди, то это его первый и единственный брак.

Напомним, что в последние месяцы в СМИ появлялись слухи о неблагоприятной ситуации в семье Кроуфорд-Герберов и что супруги стараются всеми силами спасти свою семью. Однако пара все чаще начала появляться на светских событиях вместе, в частности, и на балу Met Gala, а также участвовать в совместных фотосессиях, например, для бренда часов Omega.

Теги: LifeStyle Звездные свадьбы Мода
Источник: 24 Канал
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