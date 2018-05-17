Синди Кроуфорд с дочерью Кайей снялись в чувственном кампейне часов: фото

Супермодель Синди Кроуфорд уже давно является официальным лицом элитного бренда часов Omega. Для рекламы новой линейки линейки Trésor звезда снялась вместе с дочерью-моделью Кайей Гербер

Соответствующие фото появились на сайте швейцарской марки.



В фотосессии мать с дочкой позировали в лаконичных образах, которые дополняли часы легендарного бренда из линейки Trésor. Автором снимков стал легендарный художник Питер Линдберг.

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Фирменные черно-белые снимки кампейнов Omega как всегда выглядят стильно и проникновенно. Синди добавила, что в течение 22 лет сотрудничества с Omega ее семью тоже можно считать неофициальными послами фирмы.



Синди Кроуфорд и Кайя Гербер для Omega

"Мои дети с самого раннего детства были частью сотрудничества с Omega. Я даже могу сказать, что они являются неофициальными амбассадорами Omega в течение последних десяти лет", – прокомментировала Кроуфорд.

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