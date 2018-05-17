14:08
17 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
23°C 12°C
  • пятница
    23°C 14°C
  • суббота
    21°C 14°C
  • воскресенье
    17°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшилки России. Адольф Путин
Вєсті Кремля
00:30, сегодня
Вести.UA.
Вєсті.UA
23:52, 16 мая
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, 16 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Синди Кроуфорд с дочерью Кайей снялись в чувственном кампейне часов: фото

101 Читати новину українською
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер / www.omegawatches.com

Супермодель Синди Кроуфорд уже давно является официальным лицом элитного бренда часов Omega. Для рекламы новой линейки линейки Trésor звезда снялась вместе с дочерью-моделью Кайей Гербер

Соответствующие фото появились на сайте швейцарской марки.

В фотосессии мать с дочкой позировали в лаконичных образах, которые дополняли часы легендарного бренда из линейки Trésor. Автором снимков стал легендарный художник Питер Линдберг.

Читайте также: Семья Синди Кроуфорд стала лицом крупнейшего бренда часов Omega

Фирменные черно-белые снимки кампейнов Omega как всегда выглядят стильно и проникновенно. Синди добавила, что в течение 22 лет сотрудничества с Omega ее семью тоже можно считать неофициальными послами фирмы.


Синди Кроуфорд и Кайя Гербер для Omega

"Мои дети с самого раннего детства были частью сотрудничества с Omega. Я даже могу сказать, что они являются неофициальными амбассадорами Omega в течение последних десяти лет", – прокомментировала Кроуфорд.

Читайте также: Кайя Гербер примерила маленькое черное платье на красной дорожке: волшебные фото

 

Теги: LifeStyle Кайя Гербер Мода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Найцікавіші антикорупційні новини тижня
сегодня, 14:00 Найцікавіші антикорупційні новини тижня
Віталій Шабунін 6
О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике
сегодня, 18:15 О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике
911
Артериальная гипертензия: симптомы, диагностика, лечение
сегодня, 13:16 Артериальная гипертензия: симптомы, диагностика, лечение
Настя Сукач 152
Виборча реформа: не панацея, але пігулка від сказу
сегодня, 11:30 Виборча реформа: не панацея, але пігулка від сказу
Любомир Зубач 202
День вышиванки: как украинская национальная одежда покорила мир
сегодня, 09:03 День вышиванки: как украинская национальная одежда покорила мир
Ірина Полицька 4 1609
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук