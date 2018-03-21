Синдром Дауна – не приговор: трогательная история о достижениях мальчика из Херсона

По статистике, с лишней хромосомой рождается каждый семисотый ребенок. Во многих странах солнечные люди социализированы и работают в разных сферах. Синдром Дауна – не приговор. Так считают и в Украине.

Артем – пятый ребенок в семье. И о том, что ждут особого мальчика, его родители не догадывались.

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УЗИ, все было замечательно, мы ждали здорового ребенка и когда я его родила, то прямо в родильном зале вынесли условный приговор. Все, что находишь в интернете, это ужасные вещи по поводу того, что дети не могут учиться, это вечные "растения", они все время находятся дома, вы прикованы к этому ребенку,

– рассказала мама Артема Ирина Ханикова.

Но семья решила не читать статьи в сети, а сломать стереотипы о детях с синдромом Дауна. Опытом воспитания особенного ребенка Ирина Ханикова решила поделиться с такими же родителями, как сама. Женщина создала организацию, которая помогает солнечным малышам адаптироваться. Это – инклюзивное пространство, где есть сенсорная комната.

О впечатляющих достижениях Артема и его родителей – смотрите в сюжете.