07:01
19 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Сингапурский Boeing 777 вернулся в аэропорт после падения давления на борту

      31 Читати новину українською
      Boeing 777 компании Singapore Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Чанги
      Boeing 777 компании Singapore Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Чанги / Twitter/JCGRENOBLE

      Самолет авиакомпании Singapore Airlines совершил экстренную посадку в местном аэропорту Чанги примерно через час после вылета в Париж. При снижении пассажиры, находившиеся на борту лайнера использовали кислородные маски.

      Об этом сообщило издание The Straits Times.

      Читайте также: Польские пассажиры заплатили свои деньги за ремонт самолета, чтобы долететь домой

      Находясь на высоте около 7,3 тысячи метров, экипаж доложил о резком падении давления на борту, после чего было принято решение вернуться в аэропорт вылета,
      – говорится в сообщении.

      При снижении все, кто находился на борту лайнера Boeing 777-300ER 234 пассажира и 17 членов экипажа использовали кислородные маски. После посадки за медицинской помощью никто не обращался.

      Представители авиаперевозчика выясняют причины падения давления на борту.

      Напомним, что 4 ноября рейс этой же авиакомпании осуществляя первый полет по маршруту Лос-Анджелес - Сингапур, был вынужден вернуться в аэропорт через 40 минут после вылета.

      Что известно об авиакомпании Singapore Airlines?Компания стала первой в мире использовать данный тип воздушного судна. Всего в парке компании насчитывается семь подобных самолетов. В октябре сингапурский авиаперевозчик запустил самый продолжительный в мире беспосадочный рейс, который связал Сингапур и Нью-Йорк. Расчетное время полета, который также выполняется на A350-900ULR, составляет 18 часов 45 минут.

      Теги: Новости Франции авиация Сингапур
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 18 ноября: Янукович в больнице, задержание помощника Савченко и марш в Киеве
      18 ноября , 22:36 Главные новости 18 ноября: Янукович в больнице, задержание помощника Савченко и марш в Киеве
      1354
      "Вдови": кримінальний трилер про сміливих жінок від творця "12 років рабства"
      18 ноября , 22:35 "Вдови": кримінальний трилер про сміливих жінок від творця "12 років рабства"
      Юлія Ліпенцева 405
      Прощання з "Кузнєцовим", поради Путіна Україні, пастка США для Росії: топ-5 блогів тижня
      18 ноября , 22:00 Прощання з "Кузнєцовим", поради Путіна Україні, пастка США для Росії: топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа 1506
      Самые смешные мемы недели: фестиваль летней резины, топором по Porsche и забавный мир животных
      18 ноября , 20:01 Самые смешные мемы недели: фестиваль летней резины, топором по Porsche и забавный мир животных
      237
      Странный тренд политиков, митинги под домом Авакова и потери на Донбассе – топ-5 видео недели
      18 ноября , 19:30 Странный тренд политиков, митинги под домом Авакова и потери на Донбассе – топ-5 видео недели
      236
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Австрии кот спас от смерти жителей многоквартирного дома
       12 августа 2017 , 19:19
      "Оружейные бароны": кому продают свое оружие США и Россия
       6 марта 2017 , 21:00
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      На трассе в Китае столкнулись около 20 автомобилей
       сегодня , 06:57
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук