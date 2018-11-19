Сингапурский Boeing 777 вернулся в аэропорт после падения давления на борту

Самолет авиакомпании Singapore Airlines совершил экстренную посадку в местном аэропорту Чанги примерно через час после вылета в Париж. При снижении пассажиры, находившиеся на борту лайнера использовали кислородные маски.

Об этом сообщило издание The Straits Times.

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Находясь на высоте около 7,3 тысячи метров, экипаж доложил о резком падении давления на борту, после чего было принято решение вернуться в аэропорт вылета,

– говорится в сообщении.

При снижении все, кто находился на борту лайнера Boeing 777-300ER 234 пассажира и 17 членов экипажа использовали кислородные маски. После посадки за медицинской помощью никто не обращался.

Представители авиаперевозчика выясняют причины падения давления на борту.

Напомним, что 4 ноября рейс этой же авиакомпании осуществляя первый полет по маршруту Лос-Анджелес - Сингапур, был вынужден вернуться в аэропорт через 40 минут после вылета.

Что известно об авиакомпании Singapore Airlines?Компания стала первой в мире использовать данный тип воздушного судна. Всего в парке компании насчитывается семь подобных самолетов. В октябре сингапурский авиаперевозчик запустил самый продолжительный в мире беспосадочный рейс, который связал Сингапур и Нью-Йорк. Расчетное время полета, который также выполняется на A350-900ULR, составляет 18 часов 45 минут.