17:30
31 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Адмирал Кузнецов" на дне. Российский хитяра об опасности Хэллоуина
      Вєсті Кремля
      21:26, 30 октября
      Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Блоги Семен Кабакаев
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
      Семен Кабакаев

      Синод на трьох: Помісна церква України знову під загрозою

      1621
      Синод на трьох означає, що слово матимуть і представники Московського патріархату
      Синод на трьох означає, що слово матимуть і представники Московського патріархату / Glavcom

      Днями був на ефірі, де проводили опитування: хто повинен очолити Помісну церкву. Один з варіантів був: синод на трьох.

      Я вважаю, що це загрозлива тенденція, яка в подальшому зможе впливати і на національну безпеку в негативному ключі. Синод на трьох означає, що вирішальне слово будуть мати і представники Московського патріархату. В єдину Помісну церкву зайде Автокефальна, Київський патріархат і Московський.

      Читайте також: Як відбуватиметься об'єднання церков України: нелегкі кроки

      Тобто не буде єдиною узгодженої позиції, і вплив Філарета як патріота своєї держави, стане не ключовим. Звісно, Московський патріархат зробить вигляд, що їм щось не подобається, можливо декілька провакацій самі проти себе зроблять, щоб показати, що на них є тиск та паралельно услужити Москві. Але, по суті, тихо перейдуть у повному складі і у ФСБ та Путіна так і залишиться вплив, який вони мають зараз.

      Тому, я впевнений, що церкву повинна очолити людина, яка боролась від самого початку, і такою людиною є Філарет. Ніхто окрім нього не допомогав армії системно і так завзято, коли почалась війна. Я пам'ятаю, як був створений підрозділ військових капеланів, які почали опікуватись всіми нашими військовими як на фронті так і в тилу. І це дуже правильний крок.

      Інколи святі отці не тільки повинні вчити і наставляли, а й вміти захищати свою паству. Ця війна стала показником, хто на чиєму боці.

      Томос і своя церква – це дуже добре і це буде в нас. Але в процесі становлення, ми повинні показати свою рішучість та незворотність дій. Ми повинні показати Росії, що вона більше не матиме впливу в Україні.

      Історію православної церкви дивіться у відео:


      Читайте також: Ціна Томосу: чи позбудеться Україна церковного ярма та якої помсти чекати від Росії

      Автор: Семен Кабакаев
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Публикации война Томос УПЦ КП УПЦ МП
      Источник: Семен Кабакаєв
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук