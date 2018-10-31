Синод на трьох: Помісна церква України знову під загрозою

Днями був на ефірі, де проводили опитування: хто повинен очолити Помісну церкву. Один з варіантів був: синод на трьох.

Я вважаю, що це загрозлива тенденція, яка в подальшому зможе впливати і на національну безпеку в негативному ключі. Синод на трьох означає, що вирішальне слово будуть мати і представники Московського патріархату. В єдину Помісну церкву зайде Автокефальна, Київський патріархат і Московський.

Читайте також: Як відбуватиметься об'єднання церков України: нелегкі кроки

Тобто не буде єдиною узгодженої позиції, і вплив Філарета як патріота своєї держави, стане не ключовим. Звісно, Московський патріархат зробить вигляд, що їм щось не подобається, можливо декілька провакацій самі проти себе зроблять, щоб показати, що на них є тиск та паралельно услужити Москві. Але, по суті, тихо перейдуть у повному складі і у ФСБ та Путіна так і залишиться вплив, який вони мають зараз.

Тому, я впевнений, що церкву повинна очолити людина, яка боролась від самого початку, і такою людиною є Філарет. Ніхто окрім нього не допомогав армії системно і так завзято, коли почалась війна. Я пам'ятаю, як був створений підрозділ військових капеланів, які почали опікуватись всіми нашими військовими як на фронті так і в тилу. І це дуже правильний крок.

Інколи святі отці не тільки повинні вчити і наставляли, а й вміти захищати свою паству. Ця війна стала показником, хто на чиєму боці.

Томос і своя церква – це дуже добре і це буде в нас. Але в процесі становлення, ми повинні показати свою рішучість та незворотність дій. Ми повинні показати Росії, що вона більше не матиме впливу в Україні.

Історію православної церкви дивіться у відео:



Читайте також: Ціна Томосу: чи позбудеться Україна церковного ярма та якої помсти чекати від Росії