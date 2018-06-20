Синоптик предупредила о существенном похолодании

В субботу, 23 июня, в Киеве температура воздуха днем опустится до 18 – 20 градусов со знаком плюс.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

При этом вечером температура опустится до +15 градусов. Кроме того 22 – 23 июня пройдут дожди с порывистым ветром.

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Отметим, что похолодает на выходных и на западе и севере Украины. Дневная температура местами опустится до +17 градусов.

Погода в субботу, 23 июня, в Украине