Синоптик предупредила о существенном похолодании
В субботу, 23 июня, в Киеве температура воздуха днем опустится до 18 – 20 градусов со знаком плюс.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
При этом вечером температура опустится до +15 градусов. Кроме того 22 – 23 июня пройдут дожди с порывистым ветром.
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Отметим, что похолодает на выходных и на западе и севере Украины. Дневная температура местами опустится до +17 градусов.
Погода в субботу, 23 июня, в Украине
Источник: 24 канал
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