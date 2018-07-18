Синоптик сообщила, когда в Украине начнется летняя жара

В конце июля в Украине, в частности в Киеве, восстановится жаркая погода, когда температура воздуха значительно повысится.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Читайте также: Мощный ливень в Киеве: машины плавают по затопленным улицам (видео)

Для любителей горячих ощущений в большом городе. С 26-го июля в Киеве начнется жара,

– заметила она.

Вместе с тем, синоптики портала Gismeteo прогнозируют, что жара продержится в Киеве почти до середины августа. Пик жаркой погоды стоит ожидать 5 августа, когда температура воздуха достигнет более 30 градусов тепла.

В то время, на западе Украины столбики термометров будут подниматься в конце июля до +28+30 градусов тепла. Такая погода сохранится в регионе до середины августа, хотя с начала последнего месяца лета возможны частые дожди.

В северных областях также начнется жара и солнечная погода, а дожди вероятны лишь в начале августа. Температура воздуха поднимется выше 30 градусов тепла.

Не обойдет сильная жара и Восток Украины, которая продлится в областях до половины последнего летнего месяца. Так, столбики термометров достигнут отметки в +32+33 градуса тепла.

Самую большую жару стоит ожидать в южных регионах Украины. В частности, в приморских районах погода порадует туристов и отдыхающих температурой до +35+37 градусов тепла. Продлится жара аж до конца августа.