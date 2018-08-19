Синоптики снова предупреждают о сильных грозах и новые подтоплениях в Киеве

19 августа в Киеве ожидаются кратковременные дожди, днем – гроза, местами град и шквалы, возможны подтопления.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

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"По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Киеве переменная облачность, ветер переменных направлений, 15-18 м/с, температура днем 26-28° тепла", – говорится в сообщении.



Также в Укргидрометцентре предупредили, что днем 19 августа в северных (кроме Сумской), Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, в ночь на 16 августа сильный дождь и ветер накрыли столицу всего лишь на 20 минут, но оставили после себя последствия – поломанные деревья, затопленные улицы, сорванные крыши летних площадок ресторанов и кафе.