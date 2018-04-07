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Синтия Никсон планирует узаконить марихуану в Нью-Йорке

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Синтия Никсон хочет легализовать марихуану
Синтия Никсон хочет легализовать марихуану / Фото из открытых источников

Звезда популярного сериала "Секс и город" Синтия Никсон, которая выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора Нью-Йорка, заявила, что полностью поддерживает легализацию марихуаны в штате.

Также знаменитость отметила, что ее больше волнует свободный доступ к оружию, говорится в издании Globalnews.

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"Нью-Йоркк нужны реальные прогрессивные изменения. Я полностью поддерживаю легализацию марихуаны, так как это может пополнить бюджет штата", – прокомментировала Никсон.

Размышляя о кардинальных изменениях, актриса на первое место поставила проблему свободного доступа к огнестрельному оружию, а также расовую дискриминацию, которая по мнению Синтии до сих пор присутствует в повседневной жизни. Никсон вспомнила, как безоружный 22-летний темнокожий парень был застрелен полицией во дворе его бабушки 18 марта.

"Слишком часто наши лидеры говорят об убийствах, когда стрельба происходит в школе. Но не тогда, когда полиция расстреливает темнокожих ребят. Если мы хотим сказать, что жизнь темнокожего человека для нас имеет такое же значение, мы должны понимать, что нам нужны эти изменения" – заявила знаменитость.

Что касается легализации марихуаны, то это, по мнению Никсон, не только может увеличить бюджет, но и станет частью реформы, необходимой для темнокожего населения.

"Темнокожих сажают в тюрьму на невероятные сроки за то, что белокожие люди позволяют себе делать абсолютно безнаказанно. Я считаю, что мы должны покончить с массовым лишением свободы, и, конечно, легализация марихуаны станет способом начать этот путь", – заявила Синтия Никсон.

Напомним, в начале весны Синтия Никсон официально объявила, что выдвигает свою кандидатуру и начинает кампанию за пост губернатора штата Нью-Йорк.

Теги: LifeStyle Голливуд Наркотики Нью-Йорк
Источник: 24 Канал
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