Siri намекнула, что Apple представит на WWDC 2018

Голосовой помощник Siri рассказала, что компания Apple может показать на презентации WWDC 2018, до начала которой осталось несколько недель.

Журналисты с сайта 9to5mac на запрос "Расскажи мне о WWDC" получили от Siri три разных ответа.

Читайте также: iPhone SE 2 и iPhone 5S сравнили на новых рендерах: фото новинки

Siri рассказала чего ожидать от WWDC 2018

"Ля-ля-ля, Siri получит новый голос".

Не хочу хвастаться, но я становлюсь гораздо умнее. Это все благодаря обучению.

Судя по таким ответам, Apple запланировала обновить голос помощника. Об этом уже ранее сообщал Крейг Федериги, который отметил, что корпорация работает над новым голосом для ассистента, который построен на глубоком обучении.

У меня будет новый блестящий дом (в оригинале Home). Хотя, не очень блестящий, скорее матовый и в сеточку.

Если верить намекам Siri, этим летом Apple может показать новую колонку HomePod – тот самый "новый блестящий дом". Скорее всего, речь идет о бюджетной версии "умного" девайса.

Читайте также: В сети опубликовали концепт iPhone нового поколения: видео

Однако Siri молчит относительно iPhone SE 2, поэтому, похоже, что бюджетник от Apple все же выйдет с опозданием. Стоит отметить, что конференция WWDC 2018 состоится в Калифорнии с 4-июня по 8 июня 2018 года.