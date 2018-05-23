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Siri намекнула, что Apple представит на WWDC 2018

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Чего ждать от WWDC 2018
Чего ждать от WWDC 2018 / Фото из открытых источников

Голосовой помощник Siri рассказала, что компания Apple может показать на презентации WWDC 2018, до начала которой осталось несколько недель.

Журналисты с сайта 9to5mac на запрос "Расскажи мне о WWDC" получили от Siri три разных ответа.

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WWDC 2018

Siri рассказала чего ожидать от WWDC 2018

"Ля-ля-ля, Siri получит новый голос".

Не хочу хвастаться, но я становлюсь гораздо умнее. Это все благодаря обучению.

Судя по таким ответам, Apple запланировала обновить голос помощника. Об этом уже ранее сообщал Крейг Федериги, который отметил, что корпорация работает над новым голосом для ассистента, который построен на глубоком обучении.

У меня будет новый блестящий дом (в оригинале Home). Хотя, не очень блестящий, скорее матовый и в сеточку.

Если верить намекам Siri, этим летом Apple может показать новую колонку HomePod – тот самый "новый блестящий дом". Скорее всего, речь идет о бюджетной версии "умного" девайса.

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Однако Siri молчит относительно iPhone SE 2, поэтому, похоже, что бюджетник от Apple все же выйдет с опозданием. Стоит отметить, что конференция WWDC 2018 состоится в Калифорнии с 4-июня по 8 июня 2018 года.

Теги: Интернет Техно iPhone Apple
Источник: 24 Канал
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