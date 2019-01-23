Сирия заявила о гибели мирных жителей после авиаудара коалиции во главе с США

Государственное телевидение Сирии сообщило в ночь на среду о гибели мирных жителей села Багуз на юго-востоке страны в результате авиаудара международной коалиции по их автомобилях, когда те пытались уйти от террористов "Исламского государства".

Об этом сообщило издание SANA.

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Отмечается, что в результате авиаудара погибли мирные жители. Сейчас точное количество погибших неизвестно.

ВВС международной коалиции нанесли авиаудары по автомобилям, перевозившие мирных жителей, бежавших из села Багуз в провинции Дейр-эз-Зор, что находится под контролем "Исламского государства". В результате авиаудара погибли несколько человек, есть раненые, в том числе женщины и дети,

– передал телеканал Ikhbariya со ссылкой на местные источники.

Коалиция регулярно наносит авиаудары по городам и близлежащим селам в провинции Дейр-эз-Зор под предлогом помощи отрядам "сирийских демократических сил" (SDF) в борьбе с "Исламским государством". Сирийские СМИ неоднократно сообщали о жертвах среди мирных жителей и применение белого фосфора коалицией во время авиаударов.

Власти Сирии призвали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории Сирии. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, какие именно боеприпасы применяются в Сирии, но, по ее словам, они соответствуют международным нормам.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства". В декабре президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии.

Почему США выводят свои войска из Сирии?19 декабря Президент США Дональд Трамп объявил, что военные США победили террористов "Исламского государства" в Сирии. Поэтому глава Белого дома отдал приказ вывести войска США из Сирии.



Из-за решения Трампа с должности уволился представитель США в международной коалиции по борьбе с "Исламской государством" Бретт Макгерк. Таким образом он присоединился к министру обороны США Джеймсу Мэттису, который тоже уволился после решения президента.