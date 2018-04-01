"Сирия ждет тебя, малыш": в Крыму воспитанников "Артека" учат стрельбе из оружия
В детском лагере "Артек" в оккупированном Крыму оккупационная администрация придумала новое занятие для воспитания патриотизма. Так, детей возили на полигон, где обучали совсем недетским делам – стрельбе из огнестрельного оружия.
Об этом сообщается на Twitter-странице RoksolanaToday & Крым.
Так, на опубликованных фото видно, что воспитанники "Артека" стреляли из настоящего огнестрельного оружия, а именно из пистолетов и автоматов.
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"Детей возили на полигон, стрелять. Тренироваться. С целью воспитания патриотизма. Убийство равно патриотизм. Патриотизм – не любовь к своей стране, а ненависть к окружающему миру", – говорится в одном из сообщений аккаунта.
Кроме того, на Twitter-странице также опубликованы фотографии, на которых зафиксировано питание детей в лагере.