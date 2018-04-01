"Сирия ждет тебя, малыш": в Крыму воспитанников "Артека" учат стрельбе из оружия

В детском лагере "Артек" в оккупированном Крыму оккупационная администрация придумала новое занятие для воспитания патриотизма. Так, детей возили на полигон, где обучали совсем недетским делам – стрельбе из огнестрельного оружия.

Об этом сообщается на Twitter-странице RoksolanaToday & Крым.

Так, на опубликованных фото видно, что воспитанники "Артека" стреляли из настоящего огнестрельного оружия, а именно из пистолетов и автоматов.

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Артек

Веселые аниматоры и конкурсы интересные

Сирия ждет,тебя малыш pic.twitter.com/6alwzuZw9I — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 1 квітня 2018 р.

"Детей возили на полигон, стрелять. Тренироваться. С целью воспитания патриотизма. Убийство равно патриотизм. Патриотизм – не любовь к своей стране, а ненависть к окружающему миру", – говорится в одном из сообщений аккаунта.

Артек

Весело тебе деточка?

Детей возили на полигон,стрелять.Тренироваться. В целях воспитания патриотизма.

Убийство=патриотизм

Патриотизм-не любовь к своей стране,а ненависть к окружающему миру.

И родители у них Востриковы-считают,сколько за смерть ребенка накрошит царь рублей pic.twitter.com/guPtoncgVT — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 1 квітня 2018 р.

Кроме того, на Twitter-странице также опубликованы фотографии, на которых зафиксировано питание детей в лагере.