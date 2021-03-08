Сирійський диктатор Башар Асад заразився коронавірусом
Президент Сирії Башар Асад та його дружина Асма отримали позитивні результати тесту на COVID-19. Перевіритися вони вирішили після прояву незначних симптомів.
Про підтверджений коронавірус у сім'ї глави Сирії стало відомо 8 березня.
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У сирійського диктатора Асада – COVID-19
Недугу підтвердили як у самого президента Сирії, так і в його дружини Асми.
Згідно з повідомленням, обоє почуваються добре. Подружжя продовжить працювати, перебуваючи на самоізоляції вдома.
До слова, днями член Консультативного комітету з питань коронавірусу Сирії заявив, що у країні різко зросла кількість нових випадків коронавірусу.
Що відомо про Башара Асада
- Він править Сирією з 2000 року.
- В останні десять років в країні йде громадянська війна.
- Політику Асада підтримує президент Росії Володимир Путін.
- Завдяки російській армії Асаду вдалося зберегти свій пост в останні роки.
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