Дело в том, что он сирота, и его никто не ждет дома. Щемящую историю спасения рассказал главный врач Днепровской областной клинической больницы Сергей Рыженко.

Между тем Россия отказалась продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом

Ранение, несовместимое с жизнью

Андрей из Львовской области. Он уже дважды получал ранения на фронте, защищая Украину. Впрочем, это не стало ему помехой: он продолжал службу.

В населенном пункте Горное Донецкой области в него попал снайпер. Как пишет врач, ранение было несовместимо с жизнью.

Лучшие нейрохирурги Мечникова провели тяжелую многочасовую операцию. Пуля вошла в височно-теменную область слева, диаметрально вышла с другой стороны черепа,

– поделился Рыженко.

На 5 день после операции состояние Андрея по несколько стабилизируется. "Нейрохирурги, реаниматологи, медсестры Мечникова выхаживают, как родного сына", – написал врач.

Пострадавшие и погибшие на Донбассе: недавнее

Полный текст публикации Сергея Рыженко

Не нужно много слов, чтобы писать правду, пока в сердцах надежды...

Андрей из Львовской области. Ему 27 лет. Защищая Украины, получил ранения, несовместимые с жизнью, в населенном пункте Горное Донецкой области.

Два предыдущих ранения не остановили молодого командира – он остался на передке.

Идти было некуда.

29 августа снайпер попал ему в голову.

Сразу с позиции, после оказания первой медицинской помощи, организована эвакуация в больницу Мечникова.

Доставлен в крайне тяжелом состоянии – кома 2, ИВЛ, медикаментозная седация.

Сразу в операционную.

Лучшие нейрохирурги Мечникова провели тяжелую многочасовую операцию.

Пуля вошла в височно-теменную область слева, диаметрально вышла с другой стороны черепа.

На пятый день после операции состояние потихоньку стабилизируется, кома 1.

Нейрохирурги, реаниматологи, медсестры Мечникова выхаживают, как родного сына.

Впереди долгий путь лечения, мучительных переживаний и борьбы за жизнь молодого героя.

Андрей – сирота. Дома никто не ждет.

А сейчас тихо шипят аппараты, заглушая крик его души.

Ведь доброта – не слабость, а в настоящем – большая редкость...