Дело в том, что он сирота, и его никто не ждет дома. Щемящую историю спасения рассказал главный врач Днепровской областной клинической больницы Сергей Рыженко.
Между тем Россия отказалась продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом
Ранение, несовместимое с жизнью
Андрей из Львовской области. Он уже дважды получал ранения на фронте, защищая Украину. Впрочем, это не стало ему помехой: он продолжал службу.
В населенном пункте Горное Донецкой области в него попал снайпер. Как пишет врач, ранение было несовместимо с жизнью.
Лучшие нейрохирурги Мечникова провели тяжелую многочасовую операцию. Пуля вошла в височно-теменную область слева, диаметрально вышла с другой стороны черепа,
– поделился Рыженко.
На 5 день после операции состояние Андрея по несколько стабилизируется. "Нейрохирурги, реаниматологи, медсестры Мечникова выхаживают, как родного сына", – написал врач.
Пострадавшие и погибшие на Донбассе: недавнее
- 29 августа боевики дважды обстреляли прифронтовую Авдеевку. Из-за вражеских атак травмы получили 8 украинских защитников.
- Из-за обострения конфликта председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 30 августа посетил зону ООС с рабочим визитом.
- 30 августа 2021 года в Запорожье попрощались с погибшим бойцом 74-й отдельного разведывательного батальона Андреем Вискребцем.
- 2 сентября оккупанты раз нарушили "режим тишины". Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.
- Между тем Москва поставляет на оккупированные территории боевую технику и имущество военного назначения.
Полный текст публикации Сергея Рыженко
Не нужно много слов, чтобы писать правду, пока в сердцах надежды...
Андрей из Львовской области. Ему 27 лет. Защищая Украины, получил ранения, несовместимые с жизнью, в населенном пункте Горное Донецкой области.
Два предыдущих ранения не остановили молодого командира – он остался на передке.
Идти было некуда.
29 августа снайпер попал ему в голову.
Сразу с позиции, после оказания первой медицинской помощи, организована эвакуация в больницу Мечникова.
Доставлен в крайне тяжелом состоянии – кома 2, ИВЛ, медикаментозная седация.
Сразу в операционную.
Лучшие нейрохирурги Мечникова провели тяжелую многочасовую операцию.
Пуля вошла в височно-теменную область слева, диаметрально вышла с другой стороны черепа.
На пятый день после операции состояние потихоньку стабилизируется, кома 1.
Нейрохирурги, реаниматологи, медсестры Мечникова выхаживают, как родного сына.
Впереди долгий путь лечения, мучительных переживаний и борьбы за жизнь молодого героя.
Андрей – сирота. Дома никто не ждет.
А сейчас тихо шипят аппараты, заглушая крик его души.
Ведь доброта – не слабость, а в настоящем – большая редкость...