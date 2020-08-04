Шаг к круглосуточной работе: система электронных платежей НБУ заработала в режиме 23/7
С 3 августа система электронных платежей НБУ перешла на режим 23/7. Уже за первый день было обработано 1,6 миллиона платежей на общую сумму более 119 миллиардов гривен.
Теперь клиенты смогут проводить чувствительные ко времени операции, когда им удобно. Межбанковские платежи в системе доступны 23 часа в сутки 7 дней в неделю, об этом сообщили в Нацбанке.
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Такая функция положительно повлияет на внедрение инновационных инструментов безналичного перевода средств. Также эксперты прогнозируют существенный рост доли безналичных расчетов.
Какие банки первыми осуществили платежи
- Альфа Банк;
- Первый инвестиционный банк;
- ИдеяБанк;
- ПриватБанк;
- Ощадбанк.
Уже через сутки работы системы платежи по новому регламенту осуществили все 75 банков Украины, а также Государственная казначейская служба.
"23/7" – лишь первый этап
В НБУ уже заявили, что работа СЭП в режиме 23/7 – это только первый этап. Далее Национальный банк будет работать над реализацией круглосуточного режима работы системы. Конечная цель – "бесплатный" режим работы 24/7.
Заметим, до 3 августа СЭП принимала межбанковские платежи с 8:30 до 19:00 в рабочие дни. В выходные и праздники возможности провести чувствительные ко времени операции у украинцев не было.