Система образования безнадежно отстала от других отраслей, или Учатся не на ошибках

Вот уже и красные чернила отменили, и оценки упразднили, и программу разгрузили, лишь бы дети не напрягались и не нервничали. А счастья все нет.

Так и хочется сказать: вот твоя ошибка! Потому что глаза так и выискивают у всех ошибки – в текстах, словах, мыслях, действиях. Пропорция примерно такая: на ошибки мы обращаем внимание в 90% случаев, и лишь в 10% говорим: "Молодец! Вот где ты классно сделал-сказал-получилось".

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А с другой стороны, как вообще учить иначе, если не на ошибках? Как их исправлять и двигаться вперед? Вот уже и красные чернила отменили, и оценки упразднили, и программу разгрузили, лишь бы дети не напрягались и не нервничали. А счастья все нет.

А тут еще эта проклятая поговорка – на ошибках учатся. Ну, что с этим делать? Ответ на вопрос об ошибках – легкий. Просто система образования, увы, безнадежно отстала от всех других отраслей, где давно решены аналогичные проблемы с ошибками или вообще они не являются проблемами. Давайте пройдемся по другим видам деятельности и посмотрим аналоги.

Архитектура. Вы видели когда-нибудь архитектора, который бы сдал свой проект с первого предъявления, и по этому проекту начали бы сразу строить дом? Или за ошибку его немедленно увольняют или штрафуют? Нет. Архитектору указывают на ошибки, недоделки, на необходимость корректировок, исправлений и новых дополнительных требований. И ни у одного архитектора не возникает обид, слез и комплексов. Берет и исправляет. Причем много-много раз. И ничего страшного. Зато потом дом красивый и устойчивый.

Смотрите, даже в прыжках в длину дают 6 попыток. Причем в зачет идут не ошибки, и даже не усредненный показатель. А самый лучший результат. Даже если при этом было 5 ошибочных прыжков.

Вы спросите – почему так происходит? Потому что только у несчастного ребенка требуют сдать его продукцию на отлично с первого раза. Грозя при этом двойкой, наказанием, записью в дневнике, жалобой родителям или вообще будущим лузерством.

Вывод – за ошибками не должно просматриваться наказание. Для исправления ошибок должно даваться столько попыток, сколько ребенок захочет сам, пока ему не надоест их исправлять. При этом одни дети что-то исправят и бросят – ставьте, что хотите. А другие дети будут биться до конца, до перфектного результата. Это тоже показатель, не только знаний, но и воли, характера.

Почему так? Потому что у ребенка должен появиться внутренний стимул минимизировать ненужный труд или добиться важной для него цели. Именно отсюда будет произрастать его "умение учиться", а не тотальная нервная концентрация на ошибках. Потому что люди учатся не на ошибках, а на своих победах и удачах.

Автор: Владимир Спиваковский

Источник: Facebook

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