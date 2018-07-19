Система ProZorro получила помощника в виде искусственного интеллекта DOZORRO

В четверг, 19 июля, в Киеве Transparency International Украина презентовала новую версию системы общественного контроля госзакупок DOZORRO. Основной задачей нового искусственного интеллекта будет оценка рисков каждого тендера.

Об этом сообщается на сайте Transparency International Ukraine.

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Система была представлена ​​в рамках фестиваля общественных активистов "ДОЗОРРО ФЕСТ-2018".

Если раньше портал был местом сбора отзывов на подозрительные закупки в системе ProZorro, то теперь в его основе будет искусственный интеллект, способный к самостоятельному обучению. В частности, система будет оценивать каждую закупку по совокупности факторов риска и отбирать самые сомнительные,

– говорится в сообщении.

Система будет передавать сомнительные тендеры представителям общественных организаций, входящих в DOZORRO-сообщества и уже более года занимающиеся мониторингом публичных закупок. Именно они будут делать окончательный вывод о наличии нарушений.

"Благодаря такому взаимодействию человека и машины через 2-3 месячные итерации система начнет прогнозировать гораздо точнее. Я уверен, что уже к концу этого года точность станет очень высокой", – отметил технический координатор портала Андрей Кучеренко.

Отмечается, что DOZORRO начнет работу на новых началах уже с 19 июля 2018 года.