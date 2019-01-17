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      Система VAR будет в Украине: в ФФУ сделали важное заявление

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      Система VAR будет в Украине
      Система VAR будет в Украине / twitter.com

      В 2019 году УЕФА вслед за несколькими европейскими чемпионатами вводит систему видеоповторов VAR в Лиге Чемпионов. Украина старается не отставать в этом аспекте и также находится на финальной стадии внедрения новейшей технологии.

      Система видеоповторов также была опробована во время Чемпионата мира 2018 в России. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал, когда VAR может появиться в Украине.

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      "Мы на финишной прямой. У нас есть несколько технических вопросов. Нужно протестировать оборудование определенным количеством часов. Я думаю, что в ближайшем времени мы увидим эту систему в тестовом режиме. Один из вариантов – это финал Кубка Украины", – цитирует Павелко сайт каналов "Футбол 1/2".

      "Есть требование от ФИФА, это четкое количество часов в тестовом режиме. Если мы будем успевать, то хотелось бы, чтобы финал Кубка или Суперкубок был проведен с системой VAR", – добавил глава ФФУ.

      Система видеопомощи арбитрам (сокращенно VAR или видеопомощник арбитра) – это технология в футболе, позволяющая главному арбитру принимать решения в спорных моментах матча с помощью видеоповторов. Официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах. Сейчас VAR используют в Германии, Италии, Испании, Франции и других странах.

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      Теги: УПЛ Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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