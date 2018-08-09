Система выводит на смартфон информацию о качестве продуктов

Сеть супермаркетов Hema запустила в Китае функцию, которая помогает покупателям определить качество продуктов на полках магазинов. В частности, клиент может узнать информацию о лицензии поставщика, сертификатах безопасности и тому подобное.

Об этом пишет igate.com.ua.

Чтобы получить доступ к функции, покупателю нужно зайти в приложение Hema и отсканировать QR-код продукта. Далее он получит всю информацию о продукте на своем смартфоне.

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Так, если покупатель хочет приобрести арбуз, он может узнать, где он был выращен и даже в каком именно фермерском хозяйстве. Также он может узнать точную дату, когда арбуз попал на полку супермаркета, чтобы купить свежий. Кроме того, если продукты требуют определенной температуры хранения, то клиент может узнать, какая температура была в грузовике, в котором его везли.

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