11:26
9 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 15°C
  • пятница
    27°C 14°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Десяток детей Кадырова. "Эксклюзивные" цитаты ни о чем
Вєсті Кремля
21:44, 8 августа
Вести.UA. Радикал на комбайне. Плохая Тимошенко
Вєсті.UA
20:56, 8 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Система выводит на смартфон информацию о качестве продуктов

59 Читати новину українською
Система выводит на смартфон информацию о качестве продуктов
Система выводит на смартфон информацию о качестве продуктов / igate.com.ua

Сеть супермаркетов Hema запустила в Китае функцию, которая помогает покупателям определить качество продуктов на полках магазинов. В частности, клиент может узнать информацию о лицензии поставщика, сертификатах безопасности и тому подобное.

Об этом пишет igate.com.ua.

Чтобы получить доступ к функции, покупателю нужно зайти в приложение Hema и отсканировать QR-код продукта. Далее он получит всю информацию о продукте на своем смартфоне.

Читайте также: Украинцы разработали приложение знакомств для христиан

Так, если покупатель хочет приобрести арбуз, он может узнать, где он был выращен и даже в каком именно фермерском хозяйстве. Также он может узнать точную дату, когда арбуз попал на полку супермаркета, чтобы купить свежий. Кроме того, если продукты требуют определенной температуры хранения, то клиент может узнать, какая температура была в грузовике, в котором его везли.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Китай Приложения Смартфоны
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Справедливе і швидке правосуддя: Манафорт отримає судовий вирок
сегодня, 10:00 Справедливе і швидке правосуддя: Манафорт отримає судовий вирок
Дмитро Гнап
Росіяни проводять ротацію на Донбасі щомісяця: докази
сегодня, 08:42 Росіяни проводять ротацію на Донбасі щомісяця: докази
Дмитро Снєгирьов
Будинок Леонтовича довели до аварійного стану: як рятуватимуть унікальну пам'ятку
8 августа, 22:01 Будинок Леонтовича довели до аварійного стану: як рятуватимуть унікальну пам'ятку
Наталія Заболотна
Репрессии в США: как здоровая страна может перерости в опасную
8 августа, 20:00 Репрессии в США: как здоровая страна может перерости в опасную
Іван Яковина
Правила выезда детей за границу 2018: важные нюансы
8 августа, 19:01 Правила выезда детей за границу 2018: важные нюансы
Яніна Ткачук
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук