Систему правосудия нужно строить на равных правилах игры, – эксперт

В стране не хватает справедливой системы правосудия и эффективно работающих правоохранительных органов. Из-за этого все европейские механизмы или инструменты и стимулы, которые действуют в Европе, на практике у нас не всегда можно качественно применить.

Об этом в эфире 24 канала отметила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко, комментируя подозрение Андрею Садовому.

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Первый упор надо делать на построении справедливого правосудия и эффективно работающих правоохранительных органов, которые смогут гарантировать наличие равных правил игры и прозрачной конкуренции,

– прокомментировала эксперт.

По словам Анны Деревянко, только после этого можно нанизывать другие европейские стимулы, которые есть в Европе или мире. Поскольку в государстве есть насущная необходимость развивать тот или иной регион с помощью различного инструментария, который есть в мире.

Что известно о подозрении Садовому

21 ноября 2019 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили подозрение мэру Львова Андрею Садовому. В прокуратуре считают, что горсовет Львова слишком дешево продал землю под парк – за 52 миллиона гривен. Дело возбудили еще три года назад. Тогда же следователи проводили обыски во Львовском городском совете, а самого Садового в июле 2017 года вызывали на допрос в Киев.

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Мэр Львова отмечает, что согласно инвестиционному конкурсу, компания CTP получила право арендовать земельный участок, а также заключила соответствующее соглашение. И уже после этого воспользовалась своим правом выкупить землю. Между тем власть просто блокирует строительство индустриального парка, которое может дать Львову тысячи рабочих мест.