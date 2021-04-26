На Харьковщине начало уменьшаться количество заражений коронавирусом и вызовов скорой. Поэтому в областной администрации заговорили о возможности выхода региона из красной зоны. Там даже сказали, когда это может случиться.

Такое заявление сделал заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк на брифинге 26 апреля. Правда, чиновник не упомянул о рекордной смертности в области.

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Коронавирусная ситуация на Харьковщине улучшается

По словам Михаила Черняка, ситуация с количеством новых заражений в Харьковской области постепенно улучшается.

Общее количество подтвержденных случаев уменьшается относительно количества людей, которые выздоровели. Также уменьшилось количество вызовов скорой медицинской помощи именно к людям с подозрением на COVID-19. Уменьшилось количество госпитализаций с пневмонией,

– рассказал заместитель главы ОГА.

Он сказал, что его суждения прежде всего базируются на показателях предыдущих дней. А там видно резкое улучшение ситуации в области.

Когда же Харьковщина выйдет из красной зоны

Как сообщает Общественное, советник председателя Харьковской ОГА Александр Галацан сказал, что в области существенно снизилось количество пациентов с пневмониями. По его мнению, карантин имеет положительный эффект, поэтому Харьковщина может выйти из красной зоны уже на этой неделе (26 – 30 апреля). Однако точную дату он пока не назвал.

Касаемо большого количества летальных случаев Галацан отметил, что во всем виноваты особенности COVID-19. В частности продолжительность госпитализации, которая длится 3 – 4 недели. Например, грипп длится до 7 дней. Соответственно, сейчас госпитализируют людей, которые заболели 2 недели назад.

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Обратите внимание! Харьковщина находится в красной зоне карантина. Кроме нее таковы еще 9 регионов: Житомирская, Запорожская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская, Киевская области, а также город Киев.



Ограничения в различных зонах карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала