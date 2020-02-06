Ситуация еще хуже, чем говорят, – Чубаров о проблемах с водой в Крыму
В аннексированном Россией Крыму назревает большая экологическая катастрофа из-за нехватки питьевой воды. Реально ситуация даже хуже, чем об этом говорят оккупанты. В Симферополе воды хватит максимум на 3 месяца, а в Алуште и Ялте – еще меньше.
О сложной ситуации с водой на украинском полуострове рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает "Обозреватель".
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"100 дней запас воды в Симферополе. Еще хуже ситуация в городах ЮБК, в частности в Ялте и Алуште", – сказал Чубаров.
По словам главы Меджлиса, надежды крымчан на дожди осенью и снег зимой не оправдались. Поэтому водохранилища на оккупированном полуострове совсем обмелели.
В то же время Чубаров отметил, что в аннексированном Крыму нет никакой "гуманитарной катастрофы", ведь запасы питьевой воды – достаточные.
Чтобы обеспечивать людей, воды в Крыму достаточно. Не хватает источников воды для хозяйственной деятельности, не хватает для военных объектов... Чтобы никто нас не пытался заставить подавать воду, мол, "там гуманитарная катастрофа". Никакой гуманитарной катастрофы в Крыму с точки зрения обеспечения водой – нет!
– подчеркнул он.
Глава Меджлиса добавил, что согласно международному праву полную ответственность за все проблемы на оккупированной территории несет страна-оккупант. Следовательно, именно русские "несут ответственность" за экологические проблемы в Крыму.
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Что известно о проблемах с водой в Крыму?
- Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После российской аннексии в 2014 году поставки прекратили.
- Летом 2018 года Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. В следующем году в селе Кизиловое вблизи Севастополя полностью высохло озеро. Кроме того, из-за недостатка пресной воды почвы на полуострове стали засоленные и неплодородные.
- В январе 2020 года так называемый председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации оккупированного Крыма Игоя Вайль заявил, что воды на полуострове хватит на 90-100 дней. Из-за этого Россия может начать манипуляции и требовать от Украины восстановить водоснабжение на полуостров. Однако Киев убеждает: подачу воды в Крым возобновят только после деоккупации.