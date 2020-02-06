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      Ситуация еще хуже, чем говорят, – Чубаров о проблемах с водой в Крыму

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      Чубаров прокомментировал проблемы с водой в Крыму / Фото 24 канала

      В аннексированном Россией Крыму назревает большая экологическая катастрофа из-за нехватки питьевой воды. Реально ситуация даже хуже, чем об этом говорят оккупанты. В Симферополе воды хватит максимум на 3 месяца, а в Алуште и Ялте – еще меньше.

      О сложной ситуации с водой на украинском полуострове рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает "Обозреватель".

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      "100 дней запас воды в Симферополе. Еще хуже ситуация в городах ЮБК, в частности в Ялте и Алуште", – сказал Чубаров.

      По словам главы Меджлиса, надежды крымчан на дожди осенью и снег зимой не оправдались. Поэтому водохранилища на оккупированном полуострове совсем обмелели.

      В то же время Чубаров отметил, что в аннексированном Крыму нет никакой "гуманитарной катастрофы", ведь запасы питьевой воды – достаточные.

      Чтобы обеспечивать людей, воды в Крыму достаточно. Не хватает источников воды для хозяйственной деятельности, не хватает для военных объектов... Чтобы никто нас не пытался заставить подавать воду, мол, "там гуманитарная катастрофа". Никакой гуманитарной катастрофы в Крыму с точки зрения обеспечения водой – нет!
      – подчеркнул он.

      Глава Меджлиса добавил, что согласно международному праву полную ответственность за все проблемы на оккупированной территории несет страна-оккупант. Следовательно, именно русские "несут ответственность" за экологические проблемы в Крыму.

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      Что известно о проблемах с водой в Крыму?

      • Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После российской аннексии в 2014 году поставки прекратили.
      • Летом 2018 года Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. В следующем году в селе Кизиловое вблизи Севастополя полностью высохло озеро. Кроме того, из-за недостатка пресной воды почвы на полуострове стали засоленные и неплодородные.
      • В январе 2020 года так называемый председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации оккупированного Крыма Игоя Вайль заявил, что воды на полуострове хватит на 90-100 дней. Из-за этого Россия может начать манипуляции и требовать от Украины восстановить водоснабжение на полуостров. Однако Киев убеждает: подачу воды в Крым возобновят только после деоккупации.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Украина – Россия Рефат Чубаров Экология Новости Крыма Аннексия Крыма
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