Ситуация еще хуже, чем говорят, – Чубаров о проблемах с водой в Крыму

В аннексированном Россией Крыму назревает большая экологическая катастрофа из-за нехватки питьевой воды. Реально ситуация даже хуже, чем об этом говорят оккупанты. В Симферополе воды хватит максимум на 3 месяца, а в Алуште и Ялте – еще меньше.

О сложной ситуации с водой на украинском полуострове рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает "Обозреватель".

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"100 дней запас воды в Симферополе. Еще хуже ситуация в городах ЮБК, в частности в Ялте и Алуште", – сказал Чубаров.

По словам главы Меджлиса, надежды крымчан на дожди осенью и снег зимой не оправдались. Поэтому водохранилища на оккупированном полуострове совсем обмелели.

В то же время Чубаров отметил, что в аннексированном Крыму нет никакой "гуманитарной катастрофы", ведь запасы питьевой воды – достаточные.

Чтобы обеспечивать людей, воды в Крыму достаточно. Не хватает источников воды для хозяйственной деятельности, не хватает для военных объектов... Чтобы никто нас не пытался заставить подавать воду, мол, "там гуманитарная катастрофа". Никакой гуманитарной катастрофы в Крыму с точки зрения обеспечения водой – нет!

– подчеркнул он.

Глава Меджлиса добавил, что согласно международному праву полную ответственность за все проблемы на оккупированной территории несет страна-оккупант. Следовательно, именно русские "несут ответственность" за экологические проблемы в Крыму.

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