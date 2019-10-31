Ситуация на Донбассе: боевики не прекращают бить по позициям ВСУ, ранен украинский боец

С начала суток российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на своей фейсбук-странице.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили четыре обстрела:

– вблизи Новогригорьевки и Невельского – из станковых противотанковых гранатометов;

– неподалеку Водяного на Приазовье и Новоселовки Второй – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" также зафиксировано четыре обстрела:

– неподалеку Светлодарска – из автоматических гранатометов;

– дважды неподалеку от Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;

– возле Новолуганского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В штабе ООС также напомнили, что третьи сутки продолжается процесс разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

Военные отметили, что в рамках данных мероприятий 21 украинский военнослужащий перешел на новые позиции.

Что известно о разведении сил и средств на Донбассе: коротко

30 июня в ОБСЕ сообщили, что как украинские военнослужащие, так и боевики завершили разведения сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате провели демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирования, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.

29 октября стартовало разведения сил в районе Золотого, происходит оно с обеих сторон – на один километр от позиций и продлится 3 дня, затем в течение 30 дней будут разминировать этот участок;

после старта разведения в Золотом ввели усиленный, так называемый "желтый" пропускной режим, по словам штаба ООС, предварительные меры безопасности были недостаточными;

в результате разведения украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.

разведение сил и средств должно стартовать через 7 дней полной тишины на Донбассе.



Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала