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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН

      Ситуация на Донбассе: боевики не прекращают бить по позициям ВСУ, ранен украинский боец

      22 Читати новину українською
      Украинский военнослужащий получил ранение
      Украинский военнослужащий получил ранение / mil.gov.ua

      С начала суток российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один украинский военнослужащий получил ранения.

      Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на своей фейсбук-странице.

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      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили четыре обстрела:

      – вблизи Новогригорьевки и Невельского – из станковых противотанковых гранатометов;

      – неподалеку Водяного на Приазовье и Новоселовки Второй – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

      В районе ответственности группировки "Север" также зафиксировано четыре обстрела:

      – неподалеку Светлодарска – из автоматических гранатометов;

      – дважды неподалеку от Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;

      – возле Новолуганского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

      В штабе ООС также напомнили, что третьи сутки продолжается процесс разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

      Военные отметили, что в рамках данных мероприятий 21 украинский военнослужащий перешел на новые позиции.

      Что известно о разведении сил и средств на Донбассе: коротко

      • 30 июня в ОБСЕ сообщили, что как украинские военнослужащие, так и боевики завершили разведения сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате провели демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирования, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.
      • 29 октября стартовало разведения сил в районе Золотого, происходит оно с обеих сторон – на один километр от позиций и продлится 3 дня, затем в течение 30 дней будут разминировать этот участок;
      • после старта разведения в Золотом ввели усиленный, так называемый "желтый" пропускной режим, по словам штаба ООС, предварительные меры безопасности были недостаточными;
      • в результате разведения украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.
      • разведение сил и средств должно стартовать через 7 дней полной тишины на Донбассе.


      Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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