09:08
25 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 17°C
  • четверг
    26°C 18°C
  • пятница
    26°C 21°C
  • суббота
    27°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Электронные церковные колокола. Российский Илон Маск
Вєсті Кремля
21:31, 24 июля
Вести.UA. Музыкальный критик Гройсман. Бедная и лживая Тимошенко
Вєсті.UA
20:55, 24 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ВАЛЮТА

Ситуация на Донбассе: боевики стреляли из запрещенного оружия, однако обошлось без потерь

45 Читати новину українською
Ситуация на Донбассе
Ситуация на Донбассе / Иллюстративное фото

В течение 24 июля в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе российские оккупационные силы 33 раза обстреляли позиции украинских военных. При этом пророссийские боевики 3 раза открыли огонь из запрещенного минскими соглашениями тяжелого вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что за минувшие сутки ни один украинских военный не погиб и не получил ранения. Относительно сил оккупантов, то по данным украинской разведки, был ранен 1 пророссийский боевик.

Читайте также: Забыли, что минировали: пророссийские боевики подорвались на собственном минном поле

В Объединенных силах уточнили, что российские оккупационные силы прицельно обстреляли украинских защитников Крымского, Золотого, Луганского, Южного, Новгородского, Железного, Авдеевки, Марьинки, Опросного, Песков, Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Талаковки, Лебединского и Широкино.

При этом вблизи Водяного пророссийские боевики открывали огонь из миномета калибром 120 миллиметров, защитников Новотроицкого оккупанты обстреляли из артиллерийских систем калибром 122 миллиметра, а в сторону Лебединского летели 122-миллиметровые артиллерийские снаряды, 120-миллиметровые и 82-миллиметровые мины.

С начала суток 25 июля боевики российских оккупационных войск 2 раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Луганского и Южного.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Эскалатор на дарницком вокзале передает привет "брату" с центрального жд: реформа действует?
сегодня, 08:40 Эскалатор на дарницком вокзале передает привет "брату" с центрального жд: реформа действует?
Ілля Кенігштейн 202
Сбербанк РФ после встречи Трамп-Путин потерял более 500 миллиардов рублей
24 июля, 22:00 Сбербанк РФ после встречи Трамп-Путин потерял более 500 миллиардов рублей
Злой Одессит 2505
Мітинг під САП: як Аваков і його" тітушки" зробили з президента Порошенка пусте місце
24 июля, 21:00 Мітинг під САП: як Аваков і його" тітушки" зробили з президента Порошенка пусте місце
Віталій Шабунін 333
Газ для авто стремительно подорожал: карта цен
24 июля, 20:40 Газ для авто стремительно подорожал: карта цен
481
Может ли Украина "спасти" Европу, или к какому Западу мы в конце концов придем?
24 июля, 20:01 Может ли Украина "спасти" Европу, или к какому Западу мы в конце концов придем?
Борис Немировський 269
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
По Донецку пронесли пустой гроб в память о погибшем чернобыльце. Фото
 29 ноября 2011 , 16:00 1
Французские интеллектуалы призывают отобрать у Украины Евро-2012 из-за Тимошенко
 18 октября 2011 , 15:36 21
Рибери пропустит первую игру 1/8 ЛЧ против "Арсенала"
 10 февраля 2014 , 23:47
Сначала мы спали, а затем победили...незаслуженно. Обзор матчей 8-го тура Бундеслиги
 7 октября 2013 , 16:54
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук