Ситуация на Донбассе: боевики стреляли из запрещенного оружия, однако обошлось без потерь

В течение 24 июля в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе российские оккупационные силы 33 раза обстреляли позиции украинских военных. При этом пророссийские боевики 3 раза открыли огонь из запрещенного минскими соглашениями тяжелого вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что за минувшие сутки ни один украинских военный не погиб и не получил ранения. Относительно сил оккупантов, то по данным украинской разведки, был ранен 1 пророссийский боевик.

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В Объединенных силах уточнили, что российские оккупационные силы прицельно обстреляли украинских защитников Крымского, Золотого, Луганского, Южного, Новгородского, Железного, Авдеевки, Марьинки, Опросного, Песков, Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Талаковки, Лебединского и Широкино.

При этом вблизи Водяного пророссийские боевики открывали огонь из миномета калибром 120 миллиметров, защитников Новотроицкого оккупанты обстреляли из артиллерийских систем калибром 122 миллиметра, а в сторону Лебединского летели 122-миллиметровые артиллерийские снаряды, 120-миллиметровые и 82-миллиметровые мины.

С начала суток 25 июля боевики российских оккупационных войск 2 раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Луганского и Южного.