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      Ситуация на Донбассе: боевики в который раз ударили из запрещенного оружия

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      Война на Донбассе – новости: боевики применили запрещенные минометы / ru.slovoidilo.ua

      Пророссийские боевики на Донбассе в течение 20 февраля 10 раз обстреляли позиции украинских военных. Для обстрелов оккупанты применили запрещенное минскими соглашениями оружие. К счастью, обошлось без потерь.

      Заметим, что российские оккупационные войска вели огонь по позициям бойцов ООС из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 миллиметра, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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      Где и из какого оружия боевики вели обстрелы на Донбассе:

      • рядом с Новомихайловкой оккупанты били из миномета калибра 120 миллиметров, из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • недалеко от Пищевика – из 82-миллиметрового миномета, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • недалеко от Павлополя – из миномета калибра 82 миллиметра и из крупнокалиберного пулемета;
      • в районе Марьинки – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
      • рядом с Лебединским – из 82-миллиметрового миномета, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • недалеко от Старогнатовки – из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;
      • недалеко от Новозвановки – из миномета калибра 120 миллиметров и станкового противотанкового гранатомета.

      С начала суток 21 февраля российские оккупационные войска 4 раза обстреляли позиции украинских военных:

      • рядом с Красногоровкой – из миномета калибра 120 миллиметров;
      • в районе Орехового – из 120-миллиметрового миномета и станкового противотанкового гранатомета;
      • недалеко от Павлополя – из миномета калибра 82 миллиметра и из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • возле Лебединского – из миномета калибра 82 миллиметра.

      С начала суток 21 февраля Украина потерь не понесла.

      Читайте также: Боевики вернули Украине тело военного Хитайлова, убитого на Луганщине

      карта окупованого Донбасу мапа ОРДЛО окуповані територій Донбасу на карті
      Карта оккупированных территорий Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала

      Провал коммуникации и расшатывание "черными методами": почему в Новых Санжарах произошли стычки
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Оккупированные территории Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
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