Ситуация на Донбассе: боевики в который раз ударили из запрещенного оружия

Пророссийские боевики на Донбассе в течение 20 февраля 10 раз обстреляли позиции украинских военных. Для обстрелов оккупанты применили запрещенное минскими соглашениями оружие. К счастью, обошлось без потерь.

Заметим, что российские оккупационные войска вели огонь по позициям бойцов ООС из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 миллиметра, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Где и из какого оружия боевики вели обстрелы на Донбассе:

рядом с Новомихайловкой оккупанты били из миномета калибра 120 миллиметров, из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

недалеко от Пищевика – из 82-миллиметрового миномета, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

недалеко от Павлополя – из миномета калибра 82 миллиметра и из крупнокалиберного пулемета;

в районе Марьинки – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

рядом с Лебединским – из 82-миллиметрового миномета, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

недалеко от Старогнатовки – из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;

недалеко от Новозвановки – из миномета калибра 120 миллиметров и станкового противотанкового гранатомета.

С начала суток 21 февраля российские оккупационные войска 4 раза обстреляли позиции украинских военных:

рядом с Красногоровкой – из миномета калибра 120 миллиметров;

в районе Орехового – из 120-миллиметрового миномета и станкового противотанкового гранатомета;

недалеко от Павлополя – из миномета калибра 82 миллиметра и из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

возле Лебединского – из миномета калибра 82 миллиметра.

С начала суток 21 февраля Украина потерь не понесла.

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Карта оккупированных территорий Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала